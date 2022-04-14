Премьер Литвы об ошибке Запада: нет никакого лица Путина, поэтому нет нужды его беречь

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на Žinių radijаs сказала, что диктатора Владимира Путина нельзя оценивать "с точки зрения западной демократии".

Она сказала, что "нет никакого лица Путина", поэтому нет нужды его беречь.

"Думают, что Путина можно оценивать с точки зрения западной демократии. То есть думать, что он чем-то похож на нас – ему надо сохранить какое-то лицо, создать какие-то условия для отступления. На самом деле надо терпеливо и последовательно объяснять даже очень уважаемым политикам, которые давно на Западе находятся в политике, что у Путина нет никакого лица. Нет никакой необходимости беречь его.

В той стране – как скажет Путин, так и будет. Скажет, что он победил, будет победа, скажет, что не победил, не будет победы. (…) Мы не должны оценивать его по себе, зная, что нам надо участвовать в выборах, у нас есть оппозиция, СМИ, которые нас критикуют, выступают с вопросами. Это ошибка мышления", – сказала Шимоните.

По ее словам, ей очень жаль, что такая ошибка все еще существует.

"Может, это страх столкновения с реальностью", – предположила премьер.

Она прибавила, что мир уже никогда не станет таким, каким был до 24 февраля, когда Россия начала войны в Украине. И все нынешние перемены необратимые.

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