Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево

В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в этом году обойдется намного дороже – только яйца, по сравнению с прошлым годом, подорожали на 40%. Это первый год с начала пандемии, когда на Пасху не будет никаких ограничений в заведениях общепита, поэтому, по мнению экспертов, это снизит доходы торговых сетей. В таких условиях наблюдается рост конкуренции между сетями, но несмотря на это, цены все же будут расти.

На Пасху в Литве жители покупают примерно одни и те же продукты.

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что на пасху жители обычно покупают – салаты, селедку, выпечку, мясные изделия, первые свежие овощи и яйца. Если сравнивать цены на эти товары, то видно, что торговые сети бпрются за покупателей.

Например, в изданиях Maxima и Lidl скидки есть на те же продукты: пекинская утка, литовские короткоплодные огурцы, яйца и Coca Cola, и цены на них почти такие же.

Чепкаускас заметил, что несмотря на конкуренцию между сетями, цены на продукты все же выросли.

"Это первая Пасха после коронавируса, когда не действуют ковидные ограничения в заведениях общепита. Значит, вместо 21,2 млн. евро (в 2020 г) и 39,8 млн. евро (в 2021 г) в этом году общепит получит 90-100 млн. евро, и заберет эти деньги у магазинов", – сказал он.

Пасху невозможно представить без яиц, которые в последнее время подорожали на 40%.

"Если смотреть на дешевую альтернативу - белые яйца - то в этом году они стоят 0,89, а в прошлом стоили 0,69 евро. Эти яйца подорожали на 29%, а яйца вообще - на 40%", – сказал Чепкаускас.

По его словам, в этом году Пасха будет самой дорогой за последние 5 лет.

Pricer.lt в марте оценил изменение цен на 52 продукта, из них на 10% и больше процентов подорожали 35.

Больше всего подорожало подсолнечное масло, самые дешевые макароны, сметана, картошка, молоко, черный хлеб. Курятина за год подорожала на 26,3%, свинина на 11,5%. По новым данным, свинина будет дорожать и дальше.

Чепкаускас считает, что за несколько дней до Пасхи уже поздно делиться советами, как сэкономить на покупке товаров для праздничного стола, поэтому сейчас уже лучше подумать, как отпраздновать Пасху с меньшим ассортиментом блюд.

"Если на прошлой неделе еще можно было съездить в Польшу, то сейчас осталось лишь следить за скидками в местных торговых сетях. Ну и не перестараться, чтобы не надо было выбрасывать еду. Лучше меньше и с большим разнообразием, но чтобы не пришлось выбрасывать – это основная стратегия экономии на последние дни", – советует он.

Представитель сети Lidl Lietuva Лина Скерсите рассказала, что цены на яйца, например, зависят от того, как содержат кур-несушек - держат ли их на воле или в клетках на подстилке, есть в ассортименте и экологические яйца. Цена за 10 шт варьирует от 0,99 до 1,79 евро, а 8 шт экологических яиц стоят 1,75 евро. Перепелиные яйца стоят 1,39 евро за 18 шт. Белые яйца кур, которых содержат в клетках, в этом году сеть привезла из финской компании Munax, 10 шт стоят 0.89 евро.

До 2024 г в магазинах этой сети не останется яиц, которые несут куры, содержащиеся в клетках.

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