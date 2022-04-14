В Литву ненадолго пришло тепло

В четверг днем зона высокого давления уйдет на восток, с запада понемногу приблизится активная зона низкого давления. По всей стране будет немало облаков, но самая высокая облачность ожидается на северо-западе, в остальной части страны будет больше прояснений.

Днем и после обеда в некоторые районы придут осадки, но в основном небольшие, на юго-востоке вероятность дождей невелика. Ненадолго потеплеет, воздух прогреется до 13-18 градусов, только у моря будет 10-12 градусов тепла.

В пятницу над страной пройдет неактивный циклон, но погода испортится. Будет пасмурно, и ночью, и днем пройдут небольшие дожди. Днем будет дуть холодный северо-западный, северный ветер, скорость ветра 8-13 м/с. Ночью будет 2-7 градусов тепла, а днем всего 6-11.

В субботу зона низкого давления понемногу уйдет на восток. Будет облачно с очень небольшими прояснениями. На востоке страны вероятны осадки, в основном небольшой дождь или мокрый снег. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем будет всего 4-9 градусов тепла.

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