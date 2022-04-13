После реконструкции открылась вильнюсская телебашня

Самое высокое здание в Литве не перестает удивлять посетителей – на телебашне появилась впечатляющая обзорная площадка, вскоре посетителям предложат и другие развлечения.

Видели ли вы окрестности Вильнюса с 57-метровой высоты? Самое высокое здание в Литве находится в Клайпеде - это 112-метровый 34-этажный дом, а Вильнюс можно увидеть с еще большей высоты. Как? Такую возможность предоставляет телебашня, на которой появилась обзорная площадка на высоте 170 м (это 20-й этаж телебашни).

По словам представителя Telecentras Валдаса Каминскаса, в верхней части купола башни, где раньше были технические помещения, планируют открыть кафе-бар, из которого открывается великолепная панорама. Надеются, что кафе откроется осенью. На втором этаже будет конференц-зал, зал для мероприятий.

Сейчас на 20-м этаже работают строители. Фасад уже изменен, поэтому ведутся работы внутри помещений. Их можно наблюдать снаружи - с обзорной площадки, которая закрыта специальной стальной сеткой.

Когда откроется кафе-бар, на 19 м этаже начнется реконструкция легендарного ресторана "Млечный путь".

В июне можно будет погулять не только по площадке, находящейся за стальной сеткой, но и по краю купола телебашни.

"Любителей экстрима ждут безопасные ремни и карабины, соединенные со специальными рельсами, поэтому можно будет обойти купол по периметру, сфотографироваться на его краю. На обзорной площадке 22 этажа в хорошую погоду будет работать кафе. Столики будут стоять на террасе на высоте 180 м", - рассказал Каминскас.

Всего в реконструкцию телебашни инвестируют 15 млн. евро.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

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