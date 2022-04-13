Президент Литвы после посещения Бородянки: рано или поздно всех убийц, мародеров, насильников настигнет возмездие

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду начал визит в Украину. Он вместе с президентами Польши и Латвии посетил Бородянку под Киевом. Науседа, Анджей Дуда, Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис - первые президенты, приехавшие в Украину с начала войны.

После посещения Бородянки Науседа сказал, что события в этом городе - еще одно доказательство жестоких военных преступлений России.

"Это место пропитано несчастьем и болью. Здесь убивали и истязали мирных украинцев, бомбили жилые дома и другую инфраструктуру. Трудно поверить, что такие зверства возможны в Европе XXI в, но это реальность. Это война, в которой мы обязаны победить", – сказал президент.

Бородянка, по словам Науседы, это лишь одна из пострадавших от российского насилия украинская территория, подобные зверства – убийства и пытки мирных жителей, насилие над женщинами и детьми – происходили и в других оккупированных россиянами городах.

Науседа акцентировал, что военные преступления российской армии должны оценить, а военных преступников должны судить в Гааге.

"Здесь убивали и пытали мирных украинцев, бомбили жилые дома и все вокруг. Здесь свирепствовали представители "освободительной армии", которых нельзя назвать людьми.

Но, несмотря на мрачное впечатление, я твердо верю, что все до единого преступления российских военных оценят, а преступников будут судить в Международном суде в Гааге.

Рано или поздно каждого убийцу, мародера, насильника настигнет возмездие. Украина этого не оставит. Демократический мир поможет ей", – сказал президнет.

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