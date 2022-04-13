Глава погранслужбы Литвы: Россия может создать миграционный кризис на востоке ЕС

Глава погранслужбы Литвы Рустамас Любаевас предупредил, что в отместку за санкции в связи со вторжением в Украину Россия может создать наплыв нелегальных мигрантов в странах Евросоюза, находящихся на востоке.

В аналогичных действиях Запад обвинил белорусский режим в прошлом году, когда через границу этой страны в ЕС хлынули тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, назвав это гибридной атакой.

"Вполне вероятно, что Российская Федерация также могла бы ввести гибридные меры против ЕС в контексте или на фоне таких невиданных санкций. Не только против Литвы. Я сейчас говорю о всей нашей восточной внешней границе ЕС - от Норвегии до Словакии или Польши", — заявил в среду журналистам в Сейме глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

"Это один из вариантов, когда Россия может предпринять действия, подобные прошлогодним шагам белорусского режима, чтобы повлиять на принципиальную позицию ЕС и стран-членов", — добавил он.

Из-за резкого увеличения числа мигрантов, пытавшихся пересечь литовскую границу из Беларуси, в прошлом году в Литву прибыло более 4000 нелегалов.

С августа прошлого года, когда мигрантов разрешили разворачивать на границе, в Литву не пустили почти 10 тысяч человек.

Соседние Польша и Латвия также столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов.

Литовские пограничники уже заявили, что в последнее время наблюдают тенденцию, что мигранты, пытающиеся въехать в страну, прибывают в Беларусь уже не из родных стран, а из России.

"Таких попыток у нас пока немного, но мы фиксируем их все больше и больше", — сказал Любаевас.

"Это может быть началом такой тенденции", — добавил он.

Глава пограничной службы сказал, что не хочет прогнозировать будущие потоки нелегальных мигрантов, но отметил, что "общая ситуация не очень оптимистична".

"Поскольку будут приниматься все новые и новые меры против Российской Федерации и против Беларуси, в любой момент оба режима могут воспользоваться и попытаться снова атаковать (…), используя нелегальную миграцию как оружие", — сказал Любаевас.

За минувшие сутки литовские пограничники не впустили пятерых мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу Литвы с Беларусью. Количество мигрантов, пытающихся пересечь границу, в последние дни сокращается, но весной, по сравнению с зимой, оно все же было выше.

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