Клайпедский муниципалитет создаст комиссию и проведет опрос жителей для решения судьбы мемориала

Клайпедский муниципалитет создаст комиссию и проведет опрос жителей для решения судьбы мемориала в память о советских воинах.

В среду мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас созвал бывших глав города, чтобы узнать их позицию по вопросу мемориала советским воинам.

"Все единогласно согласились со мной, что нужно узнать мнение клайпедчан, провести опрос, я это уже предлагал раньше. Все это однозначно одобрили", – сказал мэр.

Какие вопросы задавать жителям, решит специальная комиссия, которая также представить свою позицию по будущему мемориала на месте захоронения 700 военных.

"Это кладбище стало местом политических манифестаций, мероприятий. В первую очередь мы хотим демилитаризировать и деполитизировать эту ауру. Все согласны, что демилитаризация означает отказ от военных символов и их удаление. Вопрос в том, все убрать или что-то оставить?" – сказал мэр.

По словам мэра, вопрос перезахоронения останков советских военных не поднимается.

Там похоронены советские военные, погибшие в январе 1945 года в боях за Клайпеду. В 1975 г останки военных перенесли сюда с площади Победы в Клайпеде и из Клайпедского района.

Мемориал состоит из двух вертикальных белых бетонных щитов с мечом между ними. На рукоятке меча гирлянда из дубовых листьев. И другой памятник - четырехугольный постамент из красного полированного гранита и группа из трех бронзовых скульптур военных. Кроме того, там есть 47 памятных гранитных досок с фамилиями 694 погибших.

По словам Грубляускаса, мнения о памятнике и вечном огне существуют разные.

"Эксперты должны посоветовать политикам, что делать", – сказал мэр.

В состав рабочей группы войдут историки, специалисты в сфере охраны культурных ценностей, музейные работники, специалисты муниципалитета. В течение 2-3 недель они должны представить свои выводы. Тогда проведут опрос горожан.

Грубляускас сказал, что уже сейчас поступают письма горожан с разными позициями – от призыва оставить останки в покое и ничего не менять до предложений смести все и не оставлять никаких следов.

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