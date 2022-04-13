Президент Литвы: война в Украине будет иметь последствия, необходим пересмотр оборонных планов НАТО

Война России в Украине будет иметь долговременные последствия для безопасности, поэтому необходимо пересмотреть оборонные планы НАТО, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во вторник во время визита в Польшу.

Глава государства вместе с президентами Польши, Латвии и министром иностранных дел Эстонии обсудил ход войны в Украине, поддержку этой страны и укрепление восточного фланга Организации Североатлантического договора (НАТО).

Выступая на встрече с региональными партнерами, глава государства заявил, что война России в Украине будет иметь долгосрочные последствия для ситуации и архитектуры безопасности в регионе.

Президент подчеркнул необходимость пересмотра существующих оборонных планов НАТО в свете выросшей угрозы со стороны России, дальнейшего увеличения сил союзников в регионе и обеспечения перехода от сдерживания к передовой обороне.

На встрече литовский лидер подчеркнул, что самая важная поддержка для Украины на данный момент — военная. Она, по словам президента, должна быть предоставлена немедленно, потому что решающим фактором является время.

Представители Литвы, Латвии, Эстонии и Польши также обсудили вопросы энергетической независимости.

"Это не вопрос сохранения экономики, это вопрос сохранения жизней. Диверсифицируя наши источники энергоснабжения, мы перестанем быть энергетическими заложниками кремлевского режима, у нас будет более безопасная и надежная энергосистема, и мы поможем Украине остановить агрессора", — сказал президент.

Президенты Литвы, Латвии, Польши и министр иностранных дел Эстонии договорились продолжать активно выступать за ускоренное членство Украины в Европейском Союзе и призывать его институты ускорить бюрократические процедуры предоставления Украине статуса кандидата.

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