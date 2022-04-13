Российская пропаганда перестаралась: отпугивает даже тех, кто прежде ей верил

Россия перестаралась с пропагандой о ситуации в Литве, поэтому сейчас отпугнула даже тех, кто был склонен ей верить, сказал мэр Висагинаса Эрландас Галагузас.

"Несмотря на то, что каналы уже не показывают, есть интернет, фейсбук, телефонные разговоры. Есть разная информация. Я сам слышал противоречивую информацию даже о том, что происходит в Литве. Одно из сообщений, будто у нас в магазинах пусто, нам в Литве нечего есть из-за всего этого. Такую информацию передают российские каналы.

Когда люди такое слышат, они видят факты, такого нет на деле, тогда они оценивают это как дезинформацию, относятся скептически и к информации о войне в Украине", – сказал мэр города в интервью на Žinių radijas.

Мэр города сказал, что открытой конфронтации между горожанами из-за войны в Украине нет.

"Трудно сказать, есть ли какое-то противостояние, но открытой конфронтации нет. Все достаточно спокойны. Люди активно откликаются на просьбы о помощи, принимают украинцев, несут гуманитарную помощь. У нас сейчас около 460 беженцев. Это те, кто зарегистрировался, но по нашим подсчетам, их больше 500", – сказал Галагузас.

По словам мэра, 145 беженцев живут в недвижимости, принадлежащей муниципалитету, другие – у людей. 209 детей уже хотят в школы, на кружки, в детские сады.

"Большинство родителей выбирает русскоязычные школы и детские сады. Уже становится сложнее, муниципалитет решает все эти вопросы. Мы открыли в детских садах дополнительные три группы. В школах уже почти все классы полностью укомплектованы. Если люди будут ехать в таком темпе, придется решать вопрос новых классов", – сказал Галагузас.

Ему не приходилось слышать, чтобы в школах появилось напряжение из-за детей из Украины. "С 24 февраля у нас действует программа превенции насмешек. Каждую неделю мы встречаемся с руководителями, они встречаются с учителями, говорят о том, чтобы следили за ситуацией, реагировали на ситуацию. Пока спокойно", – продолжил мэр.

Больше месяца назад он сообщил о том, что город прекратил сотрудничество с российскими и белорусскими учреждениями.

"Все договоры расторгли. Такое решение принял горсовет, мы информировали стороны в России и Беларуси, что соглашения не остановлены, а расторжены. Никакой реакции не последовало", – заметил Галагузас.

Мэр сказал, что это были соглашения о сотрудничестве между городами, обмен информацией, дружественные визиты.

Парламент Литвы во вторник в первом чтении принял поправки к закону, согласно которым в Литве будет запрещено использование Георгиевской ленты. Галагузас признал, что 9 мая в городе были люди, которые пристегивали эту ленту к пиджакам и вешали на автомобили.

"Каждый год 9 мая люди собирались у мемориала павшим воинам. Всегда это были мирные встречи. Надеемся, что и в этом году инцидентов не будет", – сказал он.

Мэр надеется, что люди примут запрет и поймут его. Муниципалитет пока не будет спешить с упразднением самого мемориала, но на прошлой неделе с него сняли копию Ордена Родины, на котором была символика георгиевской ленты.

"Этот мемориал принадлежит государству. Он установлен в годы независимой Литвы, кажется, в 1997 г, посвящен павшим во время ВМВ воинам. (…) Пока вопрос (упразднения) не обсуждался. Это то место, где люди могут возложить цветы в память о павших во ВМВ. Это непростой вопрос, поскольку много жертв было не только с российской, но и с литовской стороны, люди боролись с нацизмом", – сказал Галагузас.

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