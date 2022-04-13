Президент Литвы отправляется с визитом в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду сообщил, что отправляется с визитом в Киев.

"Мы едем в Киев с твердой вестью о политической поддержке и военной помощи. Литва и в будущем будет поддерживать борьбу Украины за суверенитет и свободу", – сообщил президент в твиттере.

Он поделился фотографией, на которой вместе с другими лидерами снят на фоне поезда.

Во вторник Науседа с визитом посетил Польшу, где с президентом Польши и Латвии, а также министром иностранных дел Эстонии обсудил ход войны в Украине, помощь Украине и укрепление восточного фланга НАТО.

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