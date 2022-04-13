В усадьбу Йонавского района пришла рысь

В деревне Табала (Йонавский район) зафиксирована рысь. Автор фотографий сказал, что хищница пришла во двор усадьбы 31 марта, около 20.30 ч.

Рысь провела во дворе около 10 минут, попила воды из пруда и ушла. Мужчина фотографировал животное через окно.

Благодарим читателя (мужчина не захотел назвать свое имя) за предоставленную информацию и фотографии.

Lūšis Foto: jonavoszinios.lt nuotr.

Рысь (Lynx lynx) – единственный представитель кошачьих в Литве. В первой половине XX в. рыси в наших лесах практически исчезли. Позже, благодаря охране животных, улучшению ситуации с добычей и сокращению количества волков, популяция рысей стала расти.

Lūšis Foto: jonavoszinios.lt nuotr.

До 1979 года на рысей даже не охотились, с 2000 г. она занесена в Красную книгу Литвы. Основная причина исчезновения рыси – хозяйственная деятельность людей и другие факторы: вырубка лесов, охота, браконьерство. Из-за вырубки лесов сокращается количество мест пригодных для обитания рыси. Иногда рыси попадают в капканы, расставленные браконьерами для зайцев и косуль.

С 2011 г. в рамках проекта ЕС "Разведение рысей и филинов" в дикую природу в Литве выпустили 6 рысей, выращенных в литовском зоопарке.

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