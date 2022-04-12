Развязка скандала: политик доказала, что в карантин полицейские не всесильны

Член парламентской фракции регионов Агне Ширинскене в Верховном суде Литвы доказала, что она не нарушила карантин, когда приехала из Игналинского муниципалитета в Висагинский, чтобы залить горючее и зашла в магазин за продуктами для супруга.

Депутата Ширинскене обвиняли в том, что она нарушила правила карантина.

Коллегия судей ВСЛ 11 апреля констатировала, что Ширинскене "въехала на территорию муниципалитета с разрешения полицейских". Сама депутат все время отрицала, что она нарушила правила и сказала, что заехала в Висагинас с разрешения полиции.

"По решению ВСЛ административное разбирательство было прекращено за отсутствием состава нарушения. Иными словами, висагинская полиция с с самого начала приняла неверное решение, установив ограничение движения между муниципалитетами. Более того, суд указал – что полиция в моем случае превысила свои полномочия.

Жаль, что потребовалось почти полтора года судебных разбирательств, чтобы доказать, что она действовала законно с разрешения полиции, ведь иных ограничений внутри муниципалитетов не было, а въехать разрешила полиция. Страшно подумать, сколько людей оказались в такой же ситуации из-за недостаточной компетентности и самоуправства полиции", – сказала Delfi депутат.

Напомним, что 20 декабря 2020 г., депутат без оснований проехала на территорию другого муниципалитета - приехала из Игналинского муниципалитета в Висагинский.

4 января 2021 г. депутата вызвали в комиссариат, чтобы она могла объяснить свои действия. Когда депутат явилась в комиссариат, был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф.

Несмотря на действующие ограничения на въезд в другой муниципалитет, Ширинскене проехала пост и отправилась в магазин. Полиция пропустила ее только на заправку. Политик сказала, что ее на выходе из магазина ждала полиция.

"У меня даже документы не попросили, видимо, и в маске узнают", – сказала Ширинскене.

Она писала, что выходные провела в Дукштасе, хотя прописана в Вильнюсе. На самом деле Ширинскене живет в Дукштасе (Игналинский район), в 136 км от столицы. В воскресенье вечером она решила поехать в Висагинас (он находится в 14 км от Дукштаса, в самом Дукштасе есть продовольственные магазины). На границе Игналинского района и Висагинаса ее остановила полиция.

"Я сказала, что не смогу доехать до Вильнюса, у меня в баке горючего всего на 50 км, до Вильнюса доехать не смогу. (…) Меня пропустили", – рассказала политик. Она не сказала полицейским, что в Висагинасе не только зальет горючее, но и зайдет в магазин.

Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал, что полицейские поступили человечно, пропустив Ширинскене. "Но потом депутат поехала в магазин, а этого делать нельзя", – сказал Матонис. Полицейские попались дотошные. Они не забыли о депутате и приехали к магазину, в котором она покупала продукты.

"Я не знаю, как объяснить ситуацию, но это были те же полицейские, которые впустили меня в Висагинас, я их встретила в магазине. Другие покупатели их не интересовали, только я", – сказала Ширинскене.

"Ее заметили у магазина", – сказал Матонис.

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