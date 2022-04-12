Километровые очереди у границы исчезнут в течение недели, потребовалась помощь полиции

Километровые очереди у границы Литвы и Беларуси уменьшатся или исчезнут в течение недели, надеются представители таможни. Сейчас в Литве застряли 2500 тягачей, которые доставляют немало хлопот муниципалитетам, сообщает LNK.

В нескольких километрах от Друскининкай водители наталкиваются на колонну из 700 тягачей. Такая очередь у КПП Райгардас образовалась в начале прошлой недели, похожие очереди стоят и у других КПП (Медининкай, Шальчининкай, Лаворишкес). В течение недели выросло количество тягачей и около границы с Калининградом. Около Друскининкай за порядком следит Дирекция автомобильных дорог.

"Мы стараемся сделать так, чтобы каждые 500 м стояли биотуалеты, собираем мусор, круглосуточно порядок будет поддерживать полиция", – сказал глава дирекции Ремигиюс Липкявичюс.

В других местах выкручиваются сами муниципалитеты.

"Мы видим, что мусора стало больше, не знаем, куда водители ходят в туалет. Видим раз-езженные обочины, их придется чинить", - сказал заместитель главы администрации Шальчининкского муниципалитета Гжегож Юрго.

Приграничные муниципалитеты жалуются на неудобства. Очереди стоят неделю и сильно ограничивают сообщение, создают аварийные ситуации. Половина тягачей, оказавшихся здесь, должны были увезти товары через Польшу и Беларусь. Однако Польша ограничила въезд из Беларуси, и сотни машин поехали в Литву, которая стала основным направлением перевозки грузов из ЕС в Россию, Беларусь и Казахстан. Перевозчики заранее не сообщали, что поедут через Литву, поэтому процедуры на границе затягиваются.

"Пропускная способность - 800 тягачей в сутки. Возможно, пропустят больше. Все ведомства работают, чтобы разгрузить посты, "убрать" тягачи из Литвы", – сказал Липкявичюс.

Из-за введенных санкций, российские и белорусские перевозчики не могут работать в ЕС. Исключение касается лишь товаров первой необходимости, сельхозпродукции, гуманитарной помощи, энергии. Тягачи, которые успели загрузить товары до минувших выходных, могут вернуться в течение недели. Они и пытаются это сделать.

"Грузы, которые сейчас находятся в ЕС, и перевозчики - белорусы и россияне - должны покинуть ЕС в течение 7 дней, до субботы", – сказал представитель Департамента таможни Роландас Юргайтис.

"Мы за эти два дня, субботу-восктесенье, когда вступили в силу санкции, не впустили больше 200 тягачей, которые ехали за товарами в ЕС", – сказал он.

Больше всего тягачей развернули со стороны Беларуси.

"Надеемся, на следующей неделе их станет намного меньше, а, может, вообще не останется", – сказал Юргайтис об очередях.

По данным LNK, вряд ли этим тягачам удастся покинуть Литву в течение недели.

Транзит из России в Калининград не будет остановлен.

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