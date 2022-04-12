Науседа согласен с Зеленским: Европа могла бы поучиться у Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа после обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту страны сказал, что согласен с критикой коллеги в адрес Европы, которая медлит в обсуждении жестких санкций в отношении России.

"Президент Зеленский абсолютно прав, говоря, что мы сделали далеко не все для оказания помощи героически борющемуся украинскому народу", – сказал Науседа.

По его словам, позиция Европы, связанная с "откладыванием" санкций на будущее - неверная.

"Такое отношение по сути неверное, мы видим, что уже достигли такого уровня, когда более страшные вещи и представить себе невозможно. Сегодня президент Зеленский говорил об изнасилованном младенце. Что должно случиться еще более страшное, чтобы мы наконец-то поняли - надо жать на акселератор до предела, только так мы можем достигнуть реального результата и остановить Россию в этой нечеловеческой войне", – сказал Науседа.

Он заметил, что продолжает призывать европейских коллег следовать примеру Литвы, отказываться от российской энергии.

"Сегодня мы первые, кто сообщил, что больше не будет покупать ни газ, ни нефть, ни какие-то другие энергоресурсы у этого агрессора", – продолжил президент.

"Я думаю, что уже сегодня у всех стран есть отличные возможности заменить российскую нефть нефтью других производителей", – сказал Науседа.

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