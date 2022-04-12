Зеленский обратился к Сейму Литвы: вы были первыми, кто пришел на помощь Украине

Литва является первой страной, пришедшей на помощь Украине, заявил во вторник президент Владимир Зеленский, обращаясь к Сейму Литвы.

"Вы были первыми из тех, кто пришел на помощь Украине", – сказал он в своем удаленном обращении из Киева.

Украинский лидер отметил, что украинцы надолго запомнят усилия и искренность литовцев. Он поблагодарил спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен и премьера Ингриду Шимоните за визиты в уже воюющую Украину.

"Я благодарю вас, господин Гитанас (Науседа – BNS), за то, что вы первым (...) приняли решение и передали нам реальную помощь, то есть оружие, Stinger и прочее. Это было доказательством лидерства", – сказал Зеленский в своем видеообращении.

"Литовский народ лучше всех других понимает, что оккупанты могут уничтожить свободу, и какова цена восстановления независимости", - отметил украинский президент.

По его словам, именно такое лидерство необходимо всему Европейскому континенту.

В обращении к Сейму Зеленский говорил о ценностях, вопрошая об их важности в данный момент.

"На самом ли деле ценности, которые после Второй мировой войны стали основанием Европы, все еще живы? Или они уже изжили себя и могут быть лишь музейными экспонатами для туристов?" – сказал президент.

Этот вопрос он поднял, говоря об убийствах, пытках и изнасилованиях мирных жителей, совершаемых российскими военными.

По словам Зеленского, Россия надеется, что Европа и страны Запада скоро забудут о том, что сейчас происходит в его стране.

"Они уверены, что их не накажут, они знают, что мир и Европа сделают это так, что все будет забыто, или что от претензий Европы можно будет просто избавиться. Они руководствуются очень простой логикой - всем нужно торговать, всем нужны нефть и газ, всем нужен российский транзит, ее рынки", - сказал он.

"Если бы все в Европе были такими же принципиальными и уважали ценности, как вы в Литве — мы гордимся вами — я уверен, что российские власти не могли бы надеяться остаться безнаказанными, поэтому этой войны, вероятно, и не было бы", — заявил президент Украины.

По его словам, несмотря на то, что в Евросоюзе обсуждают шестой пакет санкций против России, они не дают желаемого результата.

Поскольку сообщество по-прежнему не может договорится об эмбарго российских нефти и газа, президент Украины поставил под сомнение волю Европы остановить военные преступления и заставить Россию прекратить боевые действия.

"Если по российскому газу до сих пор нет ясности, никто не может быть уверен, что в Европе есть общая воля остановить военные преступления России", - сказал украинский лидер.

"Даже увидев массовые убийства в Буче и других городах, даже зная о депортации людей и видя, как разрушают и бомбят города, некоторые государства все еще никак не могут решиться ограничить ввоз энергоресурсов из России", — заявил Зеленский.

При этом он поблагодарил Литву за то, что она первой отказалась от российского газа.

Президент Украины напомнил, что после того, как Россия начала войну в Украине, сотни европейских компаний и банков до сих пор не прекратили свою деятельность в России, выжидают.

Он также заявил, что сотни тысяч украинцев депортировали в Россию, чтобы заставить их замолчать из-за военных преступлений, совершенных кремлевскими силами.

"Массово депортируют людей с оккупированных территорий, депортируют сотни тысяч человек, отправляют в специальные фильтрационные лагеря, изымают документы, допрашивают, унижают или убивают - непонятно", - заявил украинский лидер из Киева.

"Многих депортированных отправляют в регионы России и не выпускают. Это попытка избавиться от всех свидетелей военных преступлений", — добавил он.

По словам Зеленского, за это несут ответственность не только военнослужащие, совершающие преступления, но и их командиры и политические лидеры.

"Возможно ли, что российские власти не понимают последствий? Невозможно, но это происходит в нашей стране", - сказал президент Украины.

Ранее в этом месяце украинский лидер сообщил Организации Объединенных Наций (ООН) о массовых депортациях.

Он призвал к "немедленным" действиям в отношении президента России Владимира Путина и его страны, призвав к исключению России из Совета Безопасности ООН, а если такой возможности нет, то к полному самороспуску организации.

Однако Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, и неоднократно использовала его для блокирования резолюций и переговоров на мировой арене.

Обращение украинского президента в Сейме слушал и президент Литвы Гитанас Науседа.

24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна стремится "денацифицировать" Украину.

Многие гражданские здания были разрушены, и, как сообщается, украинцы обнаружили массовые захоронения мирных жителей, убитых в районах, отвоеванных у российских военных, некоторые из этих людей подверглись пыткам.

С начала войны Зеленский дистанционно выступал перед парламентами многих стран мира.

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