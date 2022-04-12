Депутат: если Россия применила химическое оружие, Украине должны поставлять больше оружия

После того как полк "Азов" сообщил, что российские войска использовали в Мариуполе против военных и мирных жителей отравляющее вещество неизвестного происхождения, председатель парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас сказал, что информацию сможет проверить специальная западная миссия. Если информация подтвердится, по его словам, Запад должен предпринять ясные и жесткие меры.

"Запад должен ответить: в таком случае полностью снимается разница между оружием для защиты и нападения, поставляемого Украине – должны поднять планку и давать такое оружие, чтобы украинцы могли воевать на равных", – сказал Delfi депутат.

Кроме того, по словам Кащюнаса, Запад должен инициировать гуманитарный коридор в Мариуполь.

"Может, и с участием Запада. По крайней мере из того места, где это применялось, если информация подтвердится", – сказал ом.

По словам депутата, в случае использования химического оружия Запад не должен сомневаться в вопросе введения полного эмбарго на российскую нефть.

"Это должны делать", – сказал Кащюнас.

Он считает, что для подтверждения информации должны сформировать специальную миссию.

"Когда они застревают, все чаще россияне начинают говорить о жестоких решениях, потому что у них не получается одолеть украинцев. Значит, сейчас могут быть и фатальные решения", – прибавил Кащюнас.

Информация о применении россиянами химического оружия в Мариуполе пока проверяется, об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр

Эту информацию пока не подтвердил и Пентагон.

Великобритания также проверяет сообщения о применении химического оружия в Мариуполе.

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