Из Беларуси по-прежнему едут вагоны с контрабандными сигаретами

На прошлой неделе пограничники железнодорожного поста в Кене задержали два груза нелегальных сигарет. Больше 100 000 пачек нелегальных сигарет было обнаружено в вагонах с древесными гранулами и углем.

Первый поезд с древесными гранулами в Кену приехал в минувший четверг, 7 апреля, в 20 ч. Таможенники проверили вагоны и в первом просто на гранулах нашли ящики с белорусскими сигаретами. Всего 150 ящиков (75 000 пачек) сигарет Minsk City, Fest 7 и Fest.

Второй контрабандный груз был задержан в ночь с четверга на пятницу, 8 апреля, в 00.30 ч. Во время проверки поезда из Беларуси с углем под углем нашли закопанные ящики с сигаретами - 73 ящиков (36 500 пачек) сигарет Fest.

Ведется расследование. Стоимость обоих нелегальных грузов со всеми налогами – больше 400 000 евро.

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