Коронавирус в Литве: 1603 новых случая и 4 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1603 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 4 человека, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 1366 случаев были первичными заражениями, 233 - вторичными, четыре человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 878 человек - примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 45 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 879,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 24,7%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 70 лет. Трое из них были полностью привиты.

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