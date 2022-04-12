После холодного периода наступают приятные перемены

В ближайшее время атмосферное давление поднимется, ветер успокоится, потеплеет.

12 апреля днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Температура поднимется до 9–13, у моря 6–8 градусов тепла.

13 апреля без осадков. Ночью местами туман. Температура ночью 0–5, днем 10–15 градусов тепла.

14 апреля местами на западе, днем в большинстве районов возможны осадки, в основном небольшой дождь. Ночью будет 0–5 градусов тепла, на востоке до 2 градусов мороза, днем 12–17, на западе страны 9–11 градусов тепла.

15 апреля время от времени ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 2–6, днем 4–9 градусов тепла.

16 апреля во многих районах время от времени будут идти дожди. Ночью местами гололед. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3–7 градусов тепла.

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