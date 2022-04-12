Глава МО Литвы: возможно, Россия применила в Мариуполе химическое оружие

В понедельник в Мариуполе, который находится на юго-востоке Украины, Россия, возможно, применила химическое оружие, сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Азовский полк сообщает, что Россия применила в Мариуполе против украинских военных и мирных жителей ядовитое вещество неясного происхождения", – писал министр в фейсбуке.

По его словам, вещество распылили с помощью беспилотного самолета, жертвы задыхались и испытывали вестибулярное расстройство.

"Информация уточняется, однако это может быть первый случай применения Россией химического оружия в Украине", – сказал Анушаускас.

По словам министра, как и прогнозировали, Россия будет использовать все возможные средства, чтобы добиться любых локальных побед.

В Мариуполе проходили ожесточенные бои с того дня как Кремль напал на Украину 24 февраля. Город практически превращен в руины.

Подозревают, что в городе погибли тысячи мирных жителей.

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