В Вильнюсе, возможно, не останется театра под названием Русский драмтеатр

На здании Русского драмтеатра в Литве висит плакат в поддержку Украины на литовском и украинском языках. Беженцы из Украины могут бесплатно ходить на спектакли в этом театре. Однако такая позиция не защитила театр от дискуссий в обществе на тему нужен ли Литве Русский драмтеатр, сообщает телеканал LNK.

Почему театр называется русским, если в Литве есть и другие нацменьшинства. Все чаще поднимают вопрос смены названия театра. Театр живет в атмосфере беспокойства.

"Сегодня я шла по улице, меня остановила одна женщина и говорит: "Не спешите на работу". Я спрашиваю: "Почему?". Отвечает: "Вы в Русском драмтеатре работаете?". Отвечаю: "Да". Она мне: "Уходите оттуда", – рассказала работница театра.

Другая работница сказала, что "искусство есть и должно быть", а название театра может меняться, это не главное.

"Здесь необязательно русские спектакли ставят. Есть великолепные спектакли Й.Вайткуса", – напомнила она.

Режиссер Гинтарас Варнас, который выступает с предложением о смене названия театра, сказал, что у него нет ничего против работников театра.

"Почему в Литве должен быть Русский драмтеатр? Почему не еврейский? Не польский? Почему русский? Потому что он был основан в 1946 году как форпост оккупационной культуры, так и остался. Его надо было закрыть с приходом независимости", – сказал Варнас.

Само здание театра было построено в начале XX в. Там был польский театр на Погулянке. Потом - театр оперы, затем академический драмтеатр. Какое-то время там ютился Молодежный театр, а 40 лет назад туда переехал Русский драмтеатр, и остался до наших дней.

Нынешняя глава театра Ольга Полевикова сказала, что в репертуаре театра есть пьесы авторов разных национальностей, и говорят тут на языке театра.

"Русский драмтеатр Литвы не предназначен исключительно для нацменьшинств. Мы занимаем определенное место в культуре, мы часть литовской культуры" – сказала она.

Авторы идеи смены названия театра говорят, что сейчас самое время реализовать идею. Политики же, не хотят спешить.

"На вывеске написано Русский драмтеатр. Это не является объектом нашей ненависти, мы не можем делать это ведомые местью", – сказал председатель Комитета культуры консерватор Витаутас Юозапайтис.

Министр культуры Симонас Кайрис обещает рассмотреть предложение деятелей искусства.

"Мы намерены задать этот вопрос и Совету профессиональной сцены при Минкульте, чтобы состоялась дискуссия. Поймите, смена названия ничего не меняет. Мы говорим о деятельности, об ее идее", – сказал министр.

Варнас считает, что изменение названия изменит все учреждение.

"Его реорганизуют или закрывают, открывают новое. А у нового должна быть новая идея. Другой театр – например, Театр народов", – сказал Варнас.

Председатель Литовской ассоциации деятелей искусства Йонас Стасялис согласен на изменение названия на Театр национальных общин или Европейский театр.

"Это не имеет ничего общего с выступлением против русских", – заверил Стасялис.

Русский драмтеатр также предлагают переименовать в Театр народов или Старый театр.

Когда изменится название, – пока неясно. Сейчас стараются спасти само здание театра. Ремонт должны были начать в прошлом году. Здание не ремонтировали много лет. Однако из-за затянувшихся процедур, судов, не успели воспользоваться европейской помощью. Обещанные миллионы не выделило и правительство.

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