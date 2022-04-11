Литовские орнитологи спасли орлана

В минувшие выходные на мысе Вентес орнитологам пришлось спасать орлана. Птица перепачкалась в иле, который склеил ее перья и мешал летать. Орлана пришлось купать в душе и сушить феном.

Орнитолог Витаутас Эйгирдас сказал, что помогать перепачканной в иле птице им пришлось не в первый раз.

"Позвонили из Кинтай, где находятся пруды, в которых разводят рыбу, и сообщили, что нашли орлана. Там спустили воду в одном пруду, а на дне осталось немало ила, а орланы либо, борясл за рыбу, либо по другой причине, перепачкались в иле. Этого орлана нашли на насыпи, позвонили нам, думали, он ранен", – рассказла он.

На месте происшествия орнитолог увидел, что орлан здоров, только перепачкан в иле, поэтому его увезли на станцию и искупали. За ночь птица высохла, на следующий день ее выпустили.

Это уже 5 или 6 птица, которую спасали орнитологи. Эйгирдас сказал, что некоторые птицы могут избавиться от ила во время дождя, важно только, чтобы нелетающую птицу не заметили хищники. Бывали случаи, когда орланов доставали из ила, потому что они сами не могли оттуда выбраться.

"Может, и в этом случае он справился бы сам, но, думаю, мы облегчили его долю", – сказал орнитолог.

В этом пруду, в котором спустили воду, осталось немало рыбы, он насчитал рядом 63 орлана.

"Одни сидели на холмах, другие летали вокруг. Впечатляющее количество. Мне лично не приходилось раньше видеть такое количество этих птиц в одном месте", – сказал Эйгирдас.

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