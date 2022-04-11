Жители Литвы возвращают деньги на счета в банках

В первые дни войны в Украине в Литве около банкоматов стояли очереди. Люди обналичивали деньги, а когда денег в банкоматах не осталос, запаниковали, искали банкоматы, в которых остались наличные.

"Потребность в наличных была временной. 1-2-3-4 день войны, а потом ситуация улучшилась, изменилась. Потребность в наличных уменьшилась, вернулась прежняя ситуация", – сказала специалист Центробанка Литвы Эдита Лисинскайте.

Она сказала журналистам LNK, что тогда работники не успевали доставлять наличные в банкоматы.

"Жители очень быстро забирали деньги. Но напомню, что Центробанк и доставка наличных работали и в выходные дни и после рабочих часов, в усиленном режиме, чтобы в банкоматах всегда были деньги. Ситуацию урегулировали в течение нескольких дней", – сказал он.

Лисинскайте сказала, что у ЦБ есть достаточное количество наличных.

"Обеспечение наличными - основная функция ЦБ. Мы ее выполняли, выполняем и будем выполнять. Хочу напомнить жителям, что мы - часть евросистемы, мы всегда можем привезти деньги из других стран. Не надо переживать и паниковать. Надо сохранять здравый ум, опираться на достоверную информацию", – сказала она.

Представитель ЦБ сказала, что в первые дни войны из банкоматов снимали в 3-4 раза больше денег чем обычно.

"Надо подчеркнуть, что ьюди смнимали такие суммы, как обычно. Это было 300–400 евро. Просто снимало деньги больше людей. Сейчас ситуация стабильная. Спрос на наличные вернулся на прежний уровень", – заметила Лисинскайте.

Собеседница указала, что похожей ситуация была на всей территории Литвы.

"Некоторые люди чувствуют себя безопаснее, когда у них есть наличные. Каждый должен принимать решение самостоятельно. Если мы решили иметь при себе наличные, надо оценить потребности своей семьи. Надо посмотреть, сколько наличных стоит иметь при себе. Конечно, мы не рекоемндуем бежать в банк и снимать все деньги. Во-первых, держать такие деньги при себе или дома небезопасно. Бывают случаи обмана, краж. Это нерационально, поскольку после окончания кризиса, некоторые люди понесут деньги в банк", – сказала Лисинскайте.

По ее словам, у нее у самой есть в кошельке 100 евро мелкими купюрами, всегда заполнен горючим бак, есть еда в холодильнике.

"Думаю, этого достаточно", – сказала она.

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