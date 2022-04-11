Власти Расейняй "спрятали" советские памятники до принятия решения государством

В ожидании решений государства по вопросу памятников солдатам Красной армии и других мест их памяти Расейнский муниципалитет решил их временно "спрятать".

"Приятное зрелище для глаз и сердца. Расейняй понемногу отказываются от совтеского наследия. Сегодня задрапировали первый памятник советского империализма в нашем крае", – сообщил в Facebook мэр района Андрюс Баутронис.

"Стоящая в городе скульптура советского воина останется в темноте до принятия решения государства о судьбе таких памятников", – сказал он.

Скульптура советского воина с оружием и венком в руках "спрятана" под черной тканью. Она стоит на ул. Вильняус.

По словам представителя муниципалитета Живиле Бразаускайте, то же самое ждет и другие памятники советским воинам в Расейском районе, всего их 5.

"Есть официальный документ мэра, обращение к староствам, учреждениям, чтобы памятники до 15 мая задрапировали", – сказала Бразаускайте.

По ее словам, так памятники будут стоять до принятия решения государственными ведомствами относительно их будущего.

"Мы обратились в Департамент культурного наследия с просьбой вычеркнуть эти объекты из реестра культурных ценностей. Тогда уже было бы легче их убрать. Пока нет решения на государственном уровне, мэр посоветовался со специалистами, политиками, правящей коалицией, и решил, что было бы справедливым их временно закрыть от посторонних глаз", – сказала она.

По данным ДКН, в Расейснком районе, в деревне Гиркальнис находится братская могила 715 советских воинов. Там стоит бетонный памятник с обелиском.

Еще одна братская могила есть в Арёгале, там установлен постамент со скульптурой советского война с оружием в руках. Там похоронены больше 500 военных.

В Расейняй есть место захоронения советских воинов. На этом месте стоит скульптура солдата с оружием, в одной руке он держит венок, а в другой - шлем. Здесь похоронено больше 1000 солдат.

В Ведукле похоронены еще 119 советских воинов, там установлен обелиск в их память.

В Шилуве находится место захоронения 100 советских воинов.

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