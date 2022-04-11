В магазинах Depo по-прежнему продают российские и белорусские товары

Житель, посетивший клайпедским магазин Depo, был неприятно удивлен: прилавки – полны российских и белорусских товаров. По его словам, торговля российскими товарами процветает, и речь идет не об "остатках", а о горах товаров.

Компания уверяет, что с начала войны в Украине Depo прекратила сотрудничество с партнерами в России и Беларуси. Сейчас распродают товары, которые были привезены в Литву до начала войны, они являются собственностью Depo.

"Сейчас везде много громких заявлений бизнеса о солидарности с украинцами. Но слова словами, а торговля российскими товарами продолжается. Такое впечатление, что их меньше, чем было до войны, не стало. От досок до дверей", – сказал читатель и выразил сомнение в том, что речь идет о каких-то остатках товаров.

Foto: Skaitytojo nuotr.

"Сейчас пишут, что торговцы якобы распросдают товары, за которые заплатили прежде. Но есть сомнения в количестве этих остатков, сколько их на полках, а сколько еще на складах", – заметил он.

"Страшно, что во время войны кто-то набивает карманы. Абсурд в том, что нет нормальных обозначений – только маленькими буквами указана страна-производитель. Надеются, что мы все дураки, смотрим только на цену? Может, надеются, что ситуация как-то придет в норму и мы снова будем торговать с россиянами?" – вопрошал читатель.

Foto: Skaitytojo nuotr.

Андрис Козловскис, директор Depo DIY LT, заверил, что Depo прекратила сотрудничество с партнерами в России и Беларуси, а сеть поддерживает беженцев из Украины и жителей Украины необходимыми вещами.

"Мы выслали шесть гуманитарных грузов, готовим еще. Depo любит Литву – единую, сильную, демократическую и свободную. Такими мы хотим видеть и другие страны. Для нас неприемлема военная агрессия против Украины, неприемлемы атаки против мирных жителей. Точка. Украина сейчас геройски борется не только за свою, но и за нашу судьбу. Поэтому, с началом военных действий в Украине, Depo прекратил сотрудничество с компаниями в России и Беларуси. Сейчас компания распродает товары, которые были собственностью компании еще до расторжения договоров.

Мы параллельно активно работаем над поисками альтернативы товарам, которые привозили из этих стран. В ближайшее время планируем полностью заменить их", – сказал Козловскис.

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