Новые рейтинги: повода для радости у консерваторов нет

В новых рейтингах – рост доверия к правительству и появление нового конкурента у консерваторов. Опрос был проведен 17–25 марта по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai.

На первом месте рейтинга партий по-прежнему остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). С февраля рейтинг этой партии улучшился в пределах допустимой погрешности - был 12%, в марте стал – 13,1%.

На втором месте – Демократический союз "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса - в феврале 8,7%, в марте уже 10,7%.

На третьем месте рейтинга - соцдемы - соответственно 12,2% и 10,2%.

Оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых в феврале получил 6,7%, а в марте – 6,6% голосов.

Движение либералов сохраняет стабильную поддержку - 6%.

Далее идет "Свобода и справедливость" - в феврале за нее голосовали бы 4,1% участников опроса, а в марте – 4,7%.

За Партию труда в феврале планировали голосовать 6,5%, а в марте - 4,2% участников опроса.

На последнем месте рейтинга - Союз свободы - соответственно 4,5% и 3,7%.

За другую партию голосовали бы 8,5% участников опроса, 13,3% не собирались голосовать вообще, 19% не знали, за кого голосовать или не ответили на этот вопрос.

В ранмках опроса у респондентов спрашивали, кто, по их мнению, лучше всего подходит на пост премьер-министра страны.

В этом рейтинге по-прежнему лидирует Ингрида Шимоните - в феврале 19,2%, в марте - 20,9%. На втором месте лидер союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - в феврале 8,5%, в марте – 9,3%. Третья в рейтинге лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - соответственно 6,9% и 6,3%.

На четвертом месте - спикер Виктория Чмилите-Нильсен – 3% и 4,5%. Далее идет еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - в феврале 3,4%, в марте 2,9%.

Лидер "крестьян" Рамунаса Карбаускиса на посту премьера хотели видеть 2,7% участников опроса, в марте – 2,8%.

Далее идет экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига - 3,2% и 2,5%.

За ним следует Витянис-Повилас Андрюкайтис - соотевтственно 1,7% и 1,9%.

Лидера Партии труда Виктора Успасских на посту премьера хотели бы видеть 2,8% участников опроса в феврале и 1,9% - в марте.

На псоледней строке рейтинга - мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис - 2,5% и 1,7%.

Согласно новому опросу Spinter tyrimai, растет доверие к правительству Литвы. Положительно или скорее положительно правительство оценивают 30,9% (в марте 25,6% респондентов).

Уменьшилось количество респондентов, которые оценивают правительствон отрицательно - в феврале таких было 66,2%, в марте – 60,7%.

Еще 8,2% в феврале и 8,4% в марте не знали, как оценить деятельность правительства.

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