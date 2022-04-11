Во время пожара погибли три человека

В ночь на понедельник во время пожара в Расейнском районе погибли три человека. Это самый трагический пожар в Литве в этом году.

Департамент полиции сообщает, что в 0.40 ч. в деревне Богушишкес начался пожар в доме 57-летней женщины и 60-летнего мужчины. Во время пожара погибли хозяева и 56-летний мужчина, дом сгорел.

"Когда приехали пожарные, дом горел открытым пламенем", – сказал представитель Департамента пожарной безопасности Мирослав Герасимович.

По предварительным данным, погибли хозяева и находившийся у них гость.

"Пока причина пожара неясна. Пожарные-спасатели еще работают на пожарище", – сказал Герасимович.

Выясняется причина пожара. Начато расследование.

Еще один человек погиб в выходные во время пожара в Вильнюсском районе. В воскресенье, в 23 ч., в деревне Нелидишкес сгорел жилой дом. На месте обнаружили сильно обгоревшее тело - личность и пол погибшего пока не удалось установить. Ведется расследование.

В этом году пожары унесли жизни 30 жителей Литвы.

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