В Литве потеплеет, но пасхальные выходные не порадуют

В понедельник особых перемен не ожидается. Литва останется в зоне действия южной части циклона. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные осадки. Более обильные осадки ожидаются в Шяуляе и Паневежисе. В других районах пройдут небольшие дожди. Днем будет 5-10 градусов тепла. Теолее будет на юго-востоке.

В ночь на вторник установится зона высокого давления, облака понемногу рассеются. Ожидаются небольшие осадки. Местами гололед. Ночью будет 0-5 градусов мороза, у моря будет выше нуля, днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

В среду в Литве закрепится антициклон, будет солнечно. Без осадков. Ночью будет 0-5 градусов мороза, днем – 10-15 градусов тепла.

В четверг ночью станет облачно. Местами на Западе Литвы пройдут небольшие дожди. Ночью будет 0-5 градусов тепла. В четверг днем ожидаются кратковременные осадки. Усилится ветер. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла, только на западе страны будет немного прохладнее.

В пятницу в Литву придет циклон, ожидаются осадки. В основном будет идти дождь. Ночью будет 2-7 градусов тепла, ночью 7-12, на юге страны до 14 градусов выше нуля.

В субботу ночью местами, днем во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь. Ночью будет около 0, днем всего 4–9 градусов тепла.

На Пасху будет прохладно: ночью повсюду чуть ниже нуля, днем также особого тепла не ожидается. И ночью и днем местами пройдут небольшие дожди.

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