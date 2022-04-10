ООН предрекает глобальный кризис продовольствия. С какими рисками столкнется Литва?

Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации одна за другой выражают опасения из-за угрозы "глобального голода". Такую формулировку использовал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Война в Украине, запрет на импорт энергоносителей и удобрений из России и Беларуси, а также отказ страны-агрессора экспортировать зерно могут привести к продовольственному кризису. Цены на продукты уже растут.

Возможно ли, что Литва столкнется с дефицитом, а полки в магазинах опустеют? Способна ли страна обеспечить себя жизненно необходимыми продуктами питания и чем обеспокоены фермеры? Ответы на эти вопросы политики, животноводы и растениеводы искали в ходе дискуссии "Самообеспечение продовольствием – приоритет национальной безопасности". Она состоялась в стенах Сейма.

Глобальный вызов

Основная проблема заключается в том, что из-за развязанных РФ военных действий, последующих за ними санкций и решения Литвы прекратить закупку удобрений в России и в Беларуси, цены на них подскочили. Сегодня их средняя стоимость варьируется в пределах 1100-1200 евро за тонну, в обычное время фермеры платили 200-300 евро за тонну. Кроме того, есть проблемы с нехваткой зерновых. На Россию и Украину приходится порядка 30% экспорта пшеницы и 17% кукурузы на мировом рынке. Украина же – крупнейший в мире поставщик подсолнечного масла и семечек. Она занимает 50% общемирового рынка.

С приветственным словом и докладом во время дискуссии выступил министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас. По его словам, в Литве нельзя вырастить ни сою, ни подсолнух – разве что с помощью генных модификаций – эти злаковые культуры придется импортировать. С другой стороны, голод стране определенно не грозит.

"Если мы экспортируем 60% зерна, хотим ли мы обеспечить себя продовольствием или все-таки хотим стать еще большим экспортером как государство? – задал вопрос собравшимся глава Минсельхоза. – Европейский союз (ЕС) пересматривает и будет пересматривать вопросы о самоснабжении провизией", – подчеркнул Навицкас, дав понять, что фермеры получат соответствующие выплаты и компенсации, а жители голодными не останутся.

"В долгосрочной перспективе нарушатся и уже нарушены поставки кормов из традиционных для нас стран – из Украины, России и Беларуси. Некоторых продуктов мы завозили даже больше из России, чем из Украины. Ту же самую кукурузу", – напомнил глава ведомства.

Едим дома

Евросоюз работает над тем, чтобы Венгрия и Румыния нарастили объемы производства кормов. В целом ситуация не так плоха – страны сообщества должны обеспечить необходимым количеством.

"Литва [в минувшем году] вырастила 6,5 млн тонн злаковых культур. Из них 4,8 млн приходится на пшеницу. В среднем ежегодно для внутренних нужд мы потребляем около 2 млн тонн зерновых, если брать с запасом. 750 тыс. тонн идут на корма, 300 тыс. жителям, на переработку – 370 тыс. тонн. Ситуация не так плоха, хотя зевать в данном случае не стоит, так как сегодняшние цены на удобрения скорректируют эти цифры – в меньшую сторону. Немалое влияние в этом году, как и в предыдущие, окажут и природные условия. Весной же погода у нас сухая… Будем надеяться, что ситуация поменяется, но это никто предугадать не может", – констатировал министр.

С производством молочных продуктов, по мнению министра, тоже все в порядке.

"Мы обеспечиваем себя на 145%, но заметно уменьшение (в 2019 году показатель по самоснабжению достигал 165% – Д. К.). Уменьшается число тех, кто держит коров, зато хозяйства модернизируются и становятся более эффективными", – говорит он.

А вот овощами мы себя не обеспечиваем (60% необходимого количества для внутренних нужд), хотя могли бы.

"Мы могли бы увеличить число овощеводческих хозяйств. <...> Помощь для этого предусмотрена", – утверждает Кястутис Навицкас.

С мясными продуктами ситуация неоднозначная.

"Что касается поголовья мясного скота, то здесь цифры действительно впечатляющие – около 300% всего внутреннего потребления (188 230 голов), но это из-за того, что мы народ, который больше питается свининой и курицей. В этом отношении мы довольно сильно превышаем ЕС. Если там средний показатель потребления свинины на человека составляет 32 килограмма в год, у нас почти 54 килограмма", – поделился статистикой министр.

Поголовье свиней в Литве составляет около 540,7 тыс. – это 50% от необходимого количества для внутреннего потребления. Птицы – больше. Показатель по самоснабжению превышает 108%.

"Еще в прошлом году мы сказали, что обеспечение страны продовольствием является нашим приоритетом. Это означает, что тем секторам, которые еще не достигли определенной стабильности, нужна более интенсивная помощь. Среди них: молочный сектор, свиноводство, птицеводство, садоводство и овощеводство", – говорит глава Минсельхоза.

Свиноводческие хозяйства страдают особенно, поэтому в них будут вливать дополнительные средства – инвестиции Еврокомиссии.

«Корова – главный работодатель в деревне»

Гендиректор Литовской ассоциации сельскохозяйственных предприятий Йонас Свидерскис с министром не согласен. Заявления о том, что Литва готова сама себя обеспечить необходимым количеством, в частности молока, преждевременны.

"Сельское хозяйство вместе с пищевой промышленностью создает 5,8% ВВП. <...> Так где же мы обеспечиваем себя продовольствием? В период с 2016 по 2021 год поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 93 тыс., объемы выращенного картофеля сократились на 42 тыс., – перечисляет Свидерскис. – Министр сказал, что обеспечиваем себя [овощами] на 60%. Так чего же мы такие смелые? Европа нас ими обеспечит? Завезет картофель, молоко? Мы производим около 1,3 тонн молока, а потребляем порядка 1 млн. – я говорю о молочных продуктах. Более того, если бы мы съедали столько, сколько, например, финны – 430 килограммов, а мы съедаем 295 килограммов, то у нас уже нет молока", – разводит руками фермер.

"Корова – главный работодатель в деревне. Не чиновник", – указывает Йонас Свидерскис. – Производительность сельского хозяйства в Литве на 300% меньше, чем в среднем по ЕС".

Одна из главных причин сложившейся ситуации, по мнению главы ассоциации, – излишняя бюрократия, политика ограничений, неспособность чиновников должным образом отстоять интересы фермеров на уровне Еврокомиссии. Прямые выплаты для литовских скотоводов и земледельцев – одни из самых низких в ЕС. Об этом не раз упомянули и другие участники дискуссии.

"Сформировался какой-то пузырь – мы живем в двух мирах. В одном из них живет власть со своей тысячной армией чиновников, а в другом мире – те, кто производит и ест. И договориться друг с другом они не могут – не только в Литве, но и на уровне Европы. Оттуда приходят вехи, рекомендации, предложения, у нас их принимают как догму", – возмущается аграрий.

Глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега попросил фермеров конкретизировать свои вопросы, чтобы он передал их ответственным людям в директорате по сельскому хозяйству и развитию села.

Фермеры призывают политиков к действиям

Глава Литовской ассоциации молочных производителей Йонас Виленис считает, что вопрос о самоснабжении продовольствием очень важен, но позицию главы Минсельхоза не разделяет.

"В министерстве сельского хозяйства нет руководителей, которые знали бы, сколько нам нужно молока, мяса, как мы будем выживать, – говорит многолетний глава Литовской ассоциации молочных производителей Йонас Виленис. – Я не знаю и не представляю, как будут выживать свинофермы и птицефабрики, если им нужно покупать пшеницу по 400 евро за тонну", – разводит руками фермер.

Что касается молока, животновод также не видит больших поводов для оптимизма.

"У нас осталось 234 тыс. дойных коров, ежегодно поголовье сокращается на 16 тыс. голов. <...> На Литву, как указал министр, приходится около 1 млн тонн молока – мы его потребляем, значит, экспорта не будет. В месяц мы производим порядка 100 тыс. тонн молока, а 40 тыс. тонн дополнительно завозим из Латвии и Эстонии… Объемы [производства] молока не увеличивается", – утверждает молочный производитель.

По его словам, политикам необходимо принять межпартийное соглашение, наподобие оборонного, где будет четко прописано, сколько необходимо мяса, молока, зерна и других продуктов, чтобы у страны был всеобъемлющий резерв. Тогда жители могут чувствовать себя в безопасности.

С ним солидарен глава Ассоциации экологических сельхозпредприятий Саулюс Данюлис.

"Первое, что нужно сделать, я говорю об этом много лет, подписать межпартийный меморандум на 20-30 лет вперед, прикрепить его к входным дверям и держать, чтобы все видели. Сельское хозяйство не может жить четырехлетней перспективой. Каждый раз, когда к власти приходят новые партии, премьер и министры сельского хозяйства проводят определенную политику, которая вполне может разойтись с логикой. Партийная программа о том, что планировалось достичь, писалась за два года до этого, теперь началась война, ситуация поменялась, но программу никто не переписывает. Если бы у нас была стратегия и видение, чего мы хотим достичь и что мы хотим увидеть, тогда чего-нибудь добьемся", – убежден фермер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!