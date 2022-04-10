В проекте сказано, что с 2018 г на номерах не осталось круглых углублений, в которых клеили значки техосмотра.
Это пустое место между буквами и цифрами предлагалось использовать для изображения Витиса.
Для этого парламент должен принять поправки к закону о гербах, которые предложил депутат Андрюс Купчинскас.
Предполагается, что поправки к закону вступят в силу с 2024 года.
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