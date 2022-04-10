Украинских детей приглашают в дневной лагерь выходного дня в Вильнюсе и Каунасе

Красочное и абсолютно бесплатное мероприятие для украинских детей проходит каждую субботу в Центре современного искусства Вильнюса ŠMC Vokieių g. 2 (ул. Вокечю 2); и каждое воскресенье в Каунасе - в Университете имени Витаутаса Великого S. Daukanto g. 28 (ул. Дауканто 28).

Организаторы лагеря для детей, бежавших от войны, собирают лучших педагогов, артистов, волонтеров, с целью вернуть детям улыбки и помочь адаптироваться в новой среде.

Зарегистрироваться для участия в дневном лагере можно по ссылке:

https://ukrainiankids.lt/denni-tabory/

Дети могут играть в многочисленных игровых и творческих зонах, смотреть фильмы, петь вместе с артистами литовской эстрады, а встречают маленьких гостей лимонадом и сладостями. Семьи с детьми могут расслабиться на мягких креслах в холле, пообедать только что доставленной пиццей, гамбургерами и другими угощениями. Пока дети принимают участие в насыщенной программе, у мам есть возможность пойти на бесплатную экскурсию или посмотреть фильм в кинозале центра.

Игрушки волонтеры и партнеры лагеря предоставляют на благотворительной основе. В конце дня дети могут взять их с собой.

По словам организаторов цель лагеря – вернуть детям чувство защищенности и беззаботного детства. «Важно делиться информацией о лагере среди всех вновь прибывших украинцев, чтобы как можно больше детей почувствовали заботу и поддержку литовского общества», - подчеркивают организаторы лагеря.

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