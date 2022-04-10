В Доме учителя проходит проект "Украинцы для украинцев"

Несколько недель назад начались поиски украинских учителей, которые могли бы вести занятия для украинских детей. Дом учителя предложил для таких занятий свои помещения.

Обратились больше 10 украинских педагогов, большая их часть искала оплачиваемую работу, но согласилась работать в выходные дни с детьми и бесплатно.

Кружки в доме учителя будут проходить по воскресеньям. 10 апреля прошли первых два занятия "Йога для детей" и "Умелые руки и кружок изобразительного искусства".

В будущем планируются и другие занятия, например, у учотелей-предметников, которые смогут дополнительно заниматься с детьми из Украины.

По вопросам регистрации на бесплатные занятия можно писать по эл. почте vbuivyde18@gmail.com или звонить по телефону 865014450.

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