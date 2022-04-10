Западные христиане отмечают Вербное воскресенье

Во всем мире представители католической конфессии отмечают Вербное (пальмовое) воскресенье. С него начинается главная предпасхальная неделя.

В этот день богослужения в храмах посвящены особому размышлению над страданиями Иисуса Христа, они готовят прихожан к Страстной неделе. В Вербное воскресение принято святить в церкви ветки пальмы, оливы, лавра, самшита, или как в наших краях - вербы. Засушенные ветки хранят и используют как обереги при непогоде и болезнях.

В этом году по католическому календарю Пасха отмечается 17 апреля.

У православных в этот день будет Вербное воскресенье

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