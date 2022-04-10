Отпуск на литовском взморье подорожает: цены увеличатся значительно

Инфляция захлестнула и литовские курорты. Предприниматели, которые столкнулись с высокими ценами на энергоресурсы, продукты и т.д., не скрывают, что цены на взморье вырастут. Несмотря на это, уже сейчас многие места забронированы на лето.

"Мы увеличили цену на 10-15%, все дорожает, поэтому автоматически дорожают и услуги. Все связано. Мы дороже платим за электричество, за газ, за отопление. Зимой заполненность - 10-20%, надо продержаться", – сказал Delfi Артурас из Паланги.

Предприниматели поделились с Delfi другой проблемой: война в Украине действует на планы иностранцев, которые раньше отдыхали в странах Балтии.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что цены в Паланге неизбежно вырастут.

"Инфляция большая, и цены из-за этого будут расти и растут космически – это однозначно. Уже сейчас в холодный сезон расходы на энергетику для гостиниц и кафе страшно выросли. Прогноз такой - рост будет в пределах 10-15%", – сказала она.

"Цены на услуги, продукты, энергоресурсы, зарплаты – все увеличилось", – напомнила Валайтене.

Представитель турагентства West Express Лаура Шепетене сказала, что все зависит от уровня комфорта.

"Будут и те, кто найдет койку за 10 евро, будут и те, кому нужны качественные услуги, удобная постель, хорошая еда, ни будут готовы платить несколько сотен за ночь. В среднем выходные на двоих будут стоит в Паланге 100 евро, в Ниде 150 - это только проживание", – сказала Шепетене.

Представитель Нидского центра культуры и туристической информации Agila Эдита Лубицкайте заметила, что в Ниде цены точно вырастут.

"В частном секторе 2-комнатную квартиру можно снять за 100-150 евро. Например, семья из 4 человек может провести выходные в Ниде в июле или августе за 350-820 евро, в доме отдыха - 280-390 евро. Два человека могут в выходные остановиться в гостинице за 320-560 евро, в доме отдыха за 140-240 евро", – сказала Лубицкайте.

По ее словам, ужин в ресторане будет стоить 19 евро на человека, специализированный ужин-дегустация – 50 евро. Стандартный завтрак стоит около 10 евро на человека.

Час прогулки на судне по заливу - 10 евро, а 5 ч. поездка на другой берег залива – 30 евро.

Витаутас, семья которого занимается бизнесом в Ниде, сказал Delfi, что до войны в Украине люди бронировали жилье в обычном режиме.

"Люди начнут экономить, есть слухи, что продают меньше недвижимости (...). А что касается отдыха – когда иссяк поток клиентов из России, сейчас все более-менее стабильно – литовцы, по крайней мере в Ниде, не самые бедные. Приезжали и будут приезжать", – убежден он.

"Мы на сколько-то подняли цену. Примерно на 10-15%, но мы достаточно долго не меняли цены, не хочется пугать людей", – сказал Витаутас.

По его словам, в Неринге есть жилье в разную цену. "Например, у нас две комнаты – 165 евро в сутки в пик, могут жить четыре человека", – заметил он.

Глава Палангского центра туристической информации Раса Кмитене надеется, что местный туризм будет процветать.

Она заметила, что война в Украине действует на иностранцев.

"Особенно отказываются немецкие турагентства, пока отзывают запланированные поездки, польские турагенства тоже несмело открывают сезон (в плане поездок в Литву). Туристы хотят ездить в безопасные страны", – сказала Кмитене.

Шепетене считает, что туристов у моря в Литве этом летом будет меньше.

"Ограничений стало меньше, люди ездят в Турцию, Болгарию, Грецию, платят меньше, а услуг получают больше, плюс гарантирована солнечная погода", – сказала она.

Лубицкайте подтвердила, что из-за войны в Украине немцы и австрийцы отзывают поездки в Литву. Она заметила, что уже два года пандемии изменили отдых в Литве, стало больше местных туристов на литовском взморье.

Валайтене сказала, что сейчас немногие отдыхающие бронируют жилье заранее, такое поведение сейчас - больше исключение, чем правило.

Предприниматель Артурас сказал, что местный туризм в Литве зависит от погоды: "Если погода хорошая, литовцы едут, если плохая - не едут".

Он рассказал, что четырехместный номер в Паланге стоит минимум 120 евро, а в праздники - 150 евро.

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