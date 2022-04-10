Художник из Украины с помощью образов в Клайпеде напоминает об ужасе ракетного обстрела

Художница из Украины Анастасия Лелюк в клайпедской резиденции "Зона искусств" продолжает борьбу на языке искусства. Сегодня многие заговорили о советских памятниках – решают вопрос отказа от них. Однако признают, что эта процедура займет много времени. Обломки ракет, рядом с советскими мемориалами и памятниками "освободителям" – это художественная задумка Анастасии will never forgive, которая несет следующий смысл: сегодня главное знать, что история повторяется, особенно тогда, когда ее забывают. Поэтому, по мнению Анастасии, не стоит сносить эти советские памятники – это история, ее нельзя просто выбросить.

Женщина приехала в Клайпеду месяц назад. До этого она жила в Киеве. Когда началось вторжение России в Украину, она не смогла вернуться в родной Луганск. 24 февраля она уехала во Львов, где работала волонтером. Однако потом стала искать резиденцию для художников и так оказалась в Клайпеде. Она приехала с двумя подругами.

Анастасия сказала, что, находясь в Клайпеде, она постоянно общается с оставшимися в Украине друзьями: "Физически я в одном месте, а эмоционально - в Украине".

Anastasia Leliuk, „will never forgive“, rezidencija „Menų zona“ Foto: Asm. albumas

В Клайпеде молодые женщины знакомились с городом и набрели на гигантский монумент. "Он создан по советскому шаблону, сразу понятно, когда он был создан. Там записаны фамилии погибших на литовском языке и на кириллице, Я считаю, это явным примером экспатриации. Учитель литовского рассказала нам, что в Литве есть русскоязычные, которые живут здесь 40 лет, а по-литовски могут сказать только "лаба диена" (добрый день). Как будто они не у себя дома. Я этого не понимаю, мне хочется знать язык страны, в которой я живу - это правильно, уважительно", – сказала Лелюк.

Художественный образ разваливающейся ракеты, созданный в мыслях Анастасии, получил отражение на практике.

Anastasia Leliuk, „will never forgive“, rezidencija „Menų zona“ Foto: Asm. albumas

"Мне форма ракеты кажется символичной, мы по фото видели, как она входит в землю, словно решая не разрываться. Я решила создать такой объект. В скульптуре есть полость, в которую можно поставить цветы как символ победы. Да, она в форме вазы. Обычно на ракетах бывают надписи, я отметила – дату начала войны, той ночи, когда стали запускать ракеты в сторону Украины", – пояснила свою идею Анастасия.

Она ходила со скульптурой по Клайпеде и фотографировала ее в разных местах.

Anastasia Leliuk, „will never forgive“, rezidencija „Menų zona“ Foto: Asm. albumas

"Чтобы повторить нарратив – ракеты могут прилететь куда угодно. Россия сначала говорила, что целится в военные объекты, но это неправда. Я подумал, что лучшее место, куда она может прилететь - тот самый памятник. Он стоит как монумент борьбы против фашизма, такой пафосный. Оказалось, что люди, которые боролись с фашизмом, на деле такие же фашисты", – сказала Анастасия.

Когда она узнала, что здесь на 9 мая собираются пророссийско настроенные люди, Анастасия только сфотографировала там скульптуру, оставлять не стала.

"Мы никого не хотим провоцировать, действовать как агрессоры, делать такое, что нанесет людям боль – поэтому мы просто сделали снимок. Это такая форма рассказа, бесспорные факты. Это наследие страны, которая сейчас провоцирует войну. Не только в Украине – эта страна поддерживала о поддерживает многие войны – это безумие", – заметила она.

Anastasia Leliuk, „will never forgive“, rezidencija „Menų zona“ Foto: Asm. albumas

Однако женщина считает, что такие памятники не надо сносить.

"Люди начинают понимать, меняют свое мировоззрение, оставляют такие монументы, чтобы подобное не повторилось... Кроме того, это братская могила – память о людях, которые отдали свою жизнь. Я заметила такой аналог: в 2014 г. в Украине провели декоммунизацию, снесли много памятников, среди них были и ценные произведения искусства. (...) К этому надо подходить иначе, не применять варварские методы, как делал СССР, разоряя храмы, не оставляя культурного наследия. Надо подумать, как это трансформировать, оставить в памяти – люди тогда погибли не просто так. Когда забываешь и не думаешь о таком, события могут повториться. Именно из-за такого незнания снова и снова повторяются те же ситуации", – считает Анастасия.

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