Останавливается деятельность компании Lifosa

Из-за санкций Евросоюза в отношении косвенного владельца кедайняйской компании Lifosa банки примерно месяц назад заморозили счета предприятия. С 10 апреля Lifosa останавливает свою деятельность.

Гендиректор компании Римантас Просцявичюс сказал на этой неделе, что завод остановится 10 апреля, в 6 часов утра, оборудование временно законсервируют. Однако все оборудования, даже если компания не работает, должны находиться под присмотром квалифицированных специалистов, поэтому часть работников на предприятии останется.

В компании Lifosа работает больше 1000 человек, решение о их будущем будет принято после 10 апреля.

Председатель профсоюза компании Кястас Шлама ранее говорил, что если компания не будет работать, придется отправить в простой 300-400 человек.

Компания подготовила план деятельности на 4 месяца и надеется в мае возобновить производство, но в меньшем объеме.

Просцявичюс сказал, что компания могла бы производить продукты двух видов, не поддерживая никаких связей с Россией и Беларусью, получая сырье из других источников и производя оплату через Литовский банк.

Предполагается, что так компания сможет работать, если будет назначен временный администратор. Такую возможность дадут поправки к закону о международных санкциях, которые парламент намерен в срочном порядке принять на следующей неделе.

100% акций Lifosа принадлежат зарегистрированной в Швейцарии компании EuroChem Group, 90% ее акций принадлежат компании AIM Capital Андрея Мельниченко, зарегистрированной на Кипре.

EuroChem Group 10 марта сообщила, что Мельниченко с 9 марта ушел из правления директоров компании, он не является также основным получателем прибыли.

Финансовый директор Lifosа Регвита Ивановене в середине марта сообщила, что Мельниченко переписал свои акции жене, но структура акционеров компании пока не изменилась.

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