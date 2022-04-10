Погода: перемены ожидаются со вторника

Циклон из Литвы уходит очень неохотно. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Больше осадков будет во второй половине дня. Утром будет дуть сильный ветер, скорость ветра 15-17 м/с. Позже ветер немного успокоится. К сожалению, особого тепла не ожидается. Днем будет 6-10, в Жемайтии местами не больше 5 градусов тепла.

В понедельник влияние циклона наконец-то уменьшится. Ночью вероятность осадков невелика. Только днем местами возможен небольшой дождь. Ночью ожидается больше прояснений, поэтому будет холодно. Ожидается от 4 градусов мороза до 1, у моря до 3 градусов тепла. Днем чаще будет светить солнце. Воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.

Во вторник погоду обусловит зона высокого давления. Особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью местами будет ниже нуля, однако днем уже будет теплее.

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