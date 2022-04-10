Трагедия в Утенском районе: в усадьбе погиб мужчина

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Žvakė Foto: Vida Press

9 апреля, в 17.50 ч., в деревне Мишкиняй (Утенский район), во дворе усадьбы погиб мужчина (1961 г.р.).

Тело мужчины нашли под перевернувшимся трактором. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!