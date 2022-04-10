Планируется закрытие границ для грузов в Россию и Беларусь: компании прогнозируют большой ущерб

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис призывает перевозчиков разорвать связи с Россией и Беларусью. Подсчитаны и возможные потери страны. Однако представители перевозчиков говорят, что решения должны быть приняты на европейском уровне, в противном случае торговля с Россией не остановится.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис призвал литовских перевозчиков переориентироваться, уйти с восточного рынка.

"Еще раз призываю всех перевозчиков услышать. Предложение о запрете на въезд российских и белорусских перевозчиков на территорию ЕС, за исключением транзита в Калининград - уже на столе у стран-членов. Это касается и судов.

Министры Литвы, Латвии, Польши и Эстонии согласны, что такая торговля ЕС с агрессором, как сейчас, не может продолжаться. Мы давно уже договорились... Я уже не говорю об очередях тягачей", – писал в фейсбуке министр.

В среду министр сообщил, что соответствующее предложение министры стран Балтии и Польши представили ЕС - закрыть границу с Россией и Беларусью. Если не будет решения ЕС, то может быть принято решение на региональном уровне.

Скуодис сказал, что литовско-российскую и литовско-белорусскую границу пересекают в основном тягачи из России (52%) и Беларуси (22%), литовские перевозчики составляют 14%.

По данным Министерства транспорта, в прошлом году в Россию ездили 484 литовских перевозчика (9,3%), в Беларусь - 462 (8,8% от общего количества).

"Из литовских перевозчиков в восточном направлении ездят около 20% всех машин, в основном это маленькие компании, в которых до 5 тягачей. Им конечно сложнее переориентироваться, чем крупным компаниям, которые уже сейчас большую часть доходов получают на Западе", – сказал Скуодис.

Он подсчитал, что из-за отказа от перевозок в Россию и Беларусь бюджет лишиться 72 млн. евро. По словам министра, больше ущерба понесут логистические терминалы, которыми пользуются российские перевозчики.

Ассоциация перевозчиков Linava поделилась своими подсчетами. Если будут остановлены перевозки в восточном направлении, которые идут и в Центральную Азию, то пострадает не меньше 250 малых и средних компаний. Им грозит ограничение деятельности, банкротство, придется увольнять работников.

Генсек Международного Транспортного и логистического альянса Повилас Дрижас сказал, что вопрос запрета на транзит должны решать на европейском уровне, в противном случае торговля с Россией будет продолжаться.

"Я считаю, сначала надо ограничить торговлю, а потом уже перевозки. Если будет одностороннее решение Литвы или региона, то торговля между ЕС и Россией продолжится только через другие страны", – сказал Дрижас.

По его словам, литовские транспортные компании завершают контракты, заключенные до войны, с Россией и расторгают соглашения. С начала войны потоки машин сократились вдвое.

"Из того, что мне сообщают, новые договоры не заключают. Потоки грузов в Россию с начала войны сократились на 50-60%", – заверил Дрижас.

Он считает, что ситуация стабилизируется, когда торговля между ЕС и Россией возобновится, тогда перевозчики вернутся на восточный рынок.

"Часть вернется, другие, наученные уроком, не вернутся. Трудно точно сказать, в Литве – 5000 компаний. Одни вернутся, другие точно нет", – заметил Дрижас.

Генсек Linava Зенонас Буйвидас сказал, что литовские компании еще везут грузы в Россию, поскольку у них есть определенные обязательства, но их потоки сократились.

Буйвидас считает, что запрет на перевозки в Россию разрушит бизнес и жизни людей. Страна или ЕС должна будет помочь этим небольшим компаниям.

Он не думает, что запрет транзита что-то изменит, торгующие страны найдут другой путь доставки товаров, если ЕС не запретит торговлю с Россией и Беларусью.

"Не будем возить мы, повезут турки, Иран, у них есть торговые связи. Поэтому, я не думаю, что это сильно подействует на Россию. Я понимаю, что на них хотят оказать давление, чтобы люди вышли на улицы. Я не знаю, что вы читали в газете сегодня, но я общаюсь с россиянами. У них так промыты мозги, что они ничего не слышат. Большинство людей поддерживает войну, семьи разваливаются: родители отказываются от детей, дети – от родителей, а мы думаем, что закроем транзит и чего-то добьемся. Нет. Такие решения должны быть взвешены. Нас несколько бегущих впереди и думающих, что мы вилами остановим паровоз. Мы не можем за день или за неделю изменить россиян, если они ничему не верят. Я слышу, что они говорят. Я защищаю перевозчиков, маленькие компании потому, что действие должно быть равно противодействию. Это как запретить женщине на рынке продавать семечки, чтобы наказать Путина. Глупости. Это сфера обслуживания, то же самое, что не дать работать официантам", – сказал Буйвидас.

По словам Дрижаса, Беларусь не является страной, с которой есть торговые отношения, она - транзитная территория на пути в Казахстан, Россию, Азию.

В саму Беларусь или вообще не везут грузы, или везут, но очень мало.

Буйвидас рассказал, что в Беларуси всегда стоят очереди фур. "Там всегда очереди, это огромные потери для бизнеса. Бизнес старается не ехать туда, но небольшие компании злятся и все равно едут", – сказал он.

Буйвидас сказал, что бизнес сталкивается с проблемами расчета. "Например, перевозчики получают деньги через банк Alfa, а он находится под санкциями. Наши банки эти деньги возвращают назад. Значит, перевозчик, выполнив заказ, не получает денег. Люди меня спрашивают: как выплачивать лизинг? Я говорю: не знаю", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!