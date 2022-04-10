Предприниматель оценил цены на недвижимость: скоро люди перестанут покупать жилье

Война в Украине серьезно встряхнула и рынок недвижимости в Литве. Ситуация напоминает кризис 2009 года, однако тогда цены на недвижимость упали примерно на 40%, а из-за войны наоборот прогнозируют рост цен. Председатель правления строительной компании Hanner Арвидас Авулис в передаче на Delfi сказал, что сейчас от покупок недвижимости стоит воздержаться людям, чьи возможности ограничены.

"Период сейчас очень интересный, много вызовов, много всего надо пережить. Что-то похожее было в 2008-2009 гг, тогда был финансовый кризис, сейчас другие проблемы. Но, я думаю, мы и это переживем. Мы уже пережили несколько таких кризисов, переживем и этот", – сказал Авулис, заметив, что сейчас цены на недвижимость будут расти, а не снижаться.

"Сейчас значительно растут цены на арматуру, не хватает некоторого сырья, поэтому неясно, какой будет окончательная стоимость уже начатых проектов, увидим, когда закончим их, что истратили больше, чем получили за квартиры. Ведь в большинстве случаев квартиры практически все проданы, а достраивать их надо по более высоким ценам", – сказал Авулис, заметив, что некоторые сырье подорожало на 80%.

"У нас были устоявшиеся связи, поставляли сырье из Украины, России, Беларуси. Например, 80-90% металла мы получали из тех источников, которые сейчас закрылись Нужно искать новые каналы поставок, их пока нет, поэтому сталь за несколько недель поднялась в цене в два раза. Полистирол для утепления вообще пропал, его нет", – заметил предприниматель.

По его словам, всех покупателей уже уведомили, что к установленному прежде сроку они не смогут поселиться в своих квартирах. Все сроки сместились минимум на три месяца, в некоторых случаях - на полгода.

Авулис сказал, что его компания не будет повышать цены для покупателей, которые уже заключили договоры, но не может ручаться за других игроков на рынке.

Предприниматель считает, что ситуация должна стабилизироваться в течение 3-6 месяцев, однако новые проекты будут стоить дорого. Авулис сказал, что сейчас 1 кв. м жилья с отделкой в Вильнюсе стоит около 3000 евро, это цена близкая скандинавской и немецкой.

"На рынке недвижимости всегда есть такой порог, после достижения которого жители перестают покупать недвижимость. Думаю, мы уже сейчас недалеко от этого показателя, люди будут думать, что выгоднее - покупать или арендовать. Думаю, речь одет о подорожании на 10-15% и тут, вероятно, будет реакция со стороны покупателей, они, скорее всего, решат не покупать, а ждать", – сказал он.

На вопрос, стоит ли в данный момент покупать недвижимость, Авулис сказал, что все зависит от конкретной ситуации - доходов и возможностей человека.

"Если они небольшие, то сейчас покупать не стоит", - сказал он.

Предприниматель также заметил, что война показала - пора перестать продавать жилье на бумаге, поскольку трудно прогнозировать окончательную его стоимость.

"Сейчас нет ни материалов, ни сырья, мы не можем потом через год извиняться и говорить, что плохо посчитали расходы", - сказал предприниматель.

По его мнению, цены в Литве растут не только из-за войны, а потому, что спрос превышает предложение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!