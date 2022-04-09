В Вильнюсе некоторые дома останутся без лифтов, за новые кое-кому придется платить и 70 000 евро

В Вильнюсе планируют отключить часть лифтов, поскольку они небезопасны, жителей ждут немаленькие расходы. По имеющимся данным, один лифт стоит около 70 000 евро.

Ангеле из Вильнюса уже привыкла ходить на 9 этаж пешком.

"С 7 уже нужно отдыхать", - сказала журналистам LNK женщина.

Ангеле ходит пешком, поскольку боится пользоваться старыми лифтами.

"Один лифт уже не работает вообще, а второй часто ломается. Я живу на 9 этаже, отношусь к этому позитивно – как к поводу заняться спортом", – сказала она, заметив, что ей раньше доводилось застревать в лифте.

В этом году в Вильнюсе выключат 85 лифтов, у которых завершился срок эксплуатации.

"Если лифт уже не отвечает техническим требованиям, его отключают. От жителей зависит, сколько они будут жить без лифта", – сказал директор Baltijos liftаi Мантас Ромашка.

Около 40% столичных лифтов, за которыми присматривает компания - старые. Многим 40–50 лет. Обычно срок эксплуатации лифта составляет 25 лет.

Жителям предлагают старые лифты ремонтировать, модернизировать или менять на новые. Новый лифт может стоить и 70 000 евро, капитальный ремонт лифта обходится в 40 000 евро.

Лифтами недовольны и некоторые жители Паневежиса. "Во всех старых домах лифты никто не менял", – сказал один горожанин.



Компания, которая отвечает за лифты в Паневежисе, отключать их не планирует.

"Ни в этом, ни в следующем году отключать не планируем. Мы пытаемся говорить с владельцами, может, составим план замены", – сказал гендиректор Kauno liftаi Йонас Гузавичюс.

В Каунасе, по его словам, 20% лифтов уже поменяли. Таких, которые надо останавливать, в Каунасе тоже нет. Он заметил, что состояние лифта зависит не только от его возраста, но и от отношения жителей.

"Если в доме есть жилтоварищество, лифты ломают редко", – сказал Гузавичюс.

Вильнюсский муниципалитет считает, что плохое состояние лифтов - это отчасти и вина компаний, которые за них отвечают.

"Скорее всего, администратор располагает какой-то информацией и ничего не делает. Иными словами, не выполняет свою работу. Если лифт отключили, мы можем предположить, что он уже починке не подлежит, о это произошло не в одночасье. Это последствие такой эксплуатации в течении нескольких лет", – сказал представитель муниципалитета Марюс Жвинклис.

Состояние лифта должны оценивать каждый год, а администратор собирает деньги на присмотр за лифтом, каждый месяц.

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