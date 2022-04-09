Безымянный сквер у Острой брамы предлагают назвать в честь известной королевской династии

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что безымянный сквер на перекрестке ул. Базилиёну и Аушрос Варту хотят назвать сквер Васов (Вазов, шведской династии), пишет madeinvilnius.lt.

Васа (Ваза) – шведский род представители которого в XVI—XVII веках занимали королевские престолы Швеции и Речи Посполитой. Основателем королевской династии Васа стал Густав I. В 1587 году сын шведского короля Юхана III от польской принцессы Катарины Ягеллонки был избран на польский и литовский престол под именем Сигизмунда III. При нем и его потомках между Швецией и Речью Посполитой неоднократно возникали военные конфликты.

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