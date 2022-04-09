В Вильнюсе проходит субботник: деревья сажают на проспекте Саванорю

ru.DELFI.lt

В субботу, 9 апреля, вильнюсцы сажают деревья и кусты на проспекте Саванорю от Соловьиного сквера в сторону украинского посольства и в сторону кольца на проспекте Саванорю.

Всего на проспекте Саванорю весной посадят 190 новых деревьев и 9500 кустов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!