Ночью в Паланге был избит таксист

ru.DELFI.lt

В ночь на 9 апреля, около 02.35 ч., в Паланге, на ул. Ганиклу автомобиль такси остановил водитель ехавшего навстречу BMW и сказал, что на перекрестке ул. Ганиклу и Кретингос какой-то мужчина избивает таксиста.

На место происшествия приехала полиция и задержала нетрезвого подозреваемого 1987 г.р. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!