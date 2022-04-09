На место происшествия приехала полиция и задержала нетрезвого подозреваемого 1987 г.р.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!