"Получив информацию о потребности в этих препаратах из Украины, Минздрав и Центр по экстремальным ситуациям для здоровья организовали срочную подготовку партии гуманитарной помощи, собранной на основе частной поддержки, а Министерство транспорта берет на себя ее транспортировку", - говорится в сообщении.
Это не первая партия гуманитарной помощи, которая отправляется из Литвы в Украину.
В начале марта Минздрв отправил в Украину партию международной помощи на сумму почти в 4 млн евро.
В него вошли медикаменты, средства индивидуальной защиты, антисептики, одноразовые шприцы, бинты, хирургические наборы, стерильные пакеты от кровотечений, переломов, ожогов, носилки, одноразовые маски для лица, перчатки.
В конце марта в Украину была вывезена очередная партия лекарственных средств и изделий медицинского назначения, собранная Центром по экстремальным ситуациям для здоровья от 11 доноров, стоимость которой превысила 250 тысяч евро.
Когда в конце февраля Россия вторглась в Украину, Запад ввел санкции против Кремля и начал поставлять Киеву оружие и гуманитарную помощь.
Предоставлением помощи Украине также занимаются различные общественные инициативы.
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