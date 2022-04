Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал расследовать "военные преступления, совершенные Россией в Буче и других городах" Украины. Такое заявление он сделал в пятницу, 8 апреля, посетив пригород Киева, где после выхода российских войск были обнаружены многочисленные тела погибших жителей. "Разрушения, зверства, совершенные Россией, и невообразимая цена, заплаченная невинным украинским народом", - прокомментировал он увиденное, призвав привлечь виновных к ответственности.

We bear witness to harrowing images in #Bucha today with Prime Minister @Denys_Shmyhal Destruction, atrocities committed by Russia & the unspeakable price paid by innocent Ukrainian people. The #WarCrimes Russia committed in Bucha & elsewhere must be investigated+prosecuted. 1/3 pic.twitter.com/LKfgEUh3mo



Гражданская консультативная миссия Европейского Союза в Украине (EUAM) поможет офису генерального прокурора Украины, проводя обучение и поставляя оборудование в расследовании и сборе доказательств, добавил Боррель. Кроме того, глава дипломатии ЕС распорядился запустить проект стоимостью в 7,5 млн евро по поддержке сбора данных о пропавших без вести.

Борреля в поездке сопровождали председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Вместе с главой европейской дипломатии они зажгли свечи в память о погибших.

Глава Еврокомиссии: "Жестокое лицо путинской армии"

В свою очередь глава ЕК заявила о "жестоком лице путинской армии". "Мы увидели безжалостность и хладнокровие, с которыми они заняли город", - указала фон дер Ляйен. "Виновные в зверствах будут привлечены к ответственности. Ваша борьба - наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне", - добавила она.

It was important to start my visit in Bucha.

My message to Ukrainian people:

Those responsible for the atrocities will be brought to justice.

Your fight is our fight.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022