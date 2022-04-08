Глава дипломатии ЕС призвал расследовать "военные преступления" России

Главы дипломатии Евросоюза и Еврокомиссии посетили Бучу. Жозеп Боррель заявил о "зверствах" армии РФ. Урсула фон дер Ляйен пообещала обсудить с президентом и премьером Украины стремление страны в ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал расследовать "военные преступления, совершенные Россией в Буче и других городах" Украины. Такое заявление он сделал в пятницу, 8 апреля, посетив пригород Киева, где после выхода российских войск были обнаружены многочисленные тела погибших жителей. "Разрушения, зверства, совершенные Россией, и невообразимая цена, заплаченная невинным украинским народом", - прокомментировал он увиденное, призвав привлечь виновных к ответственности.



Гражданская консультативная миссия Европейского Союза в Украине (EUAM) поможет офису генерального прокурора Украины, проводя обучение и поставляя оборудование в расследовании и сборе доказательств, добавил Боррель. Кроме того, глава дипломатии ЕС распорядился запустить проект стоимостью в 7,5 млн евро по поддержке сбора данных о пропавших без вести.

Борреля в поездке сопровождали председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Вместе с главой европейской дипломатии они зажгли свечи в память о погибших.

Глава Еврокомиссии: "Жестокое лицо путинской армии"

В свою очередь глава ЕК заявила о "жестоком лице путинской армии". "Мы увидели безжалостность и хладнокровие, с которыми они заняли город", - указала фон дер Ляйен. "Виновные в зверствах будут привлечены к ответственности. Ваша борьба - наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне", - добавила она.

It was important to start my visit in Bucha.

Because in Bucha our humanity was shattered. My message to Ukrainian people: Those responsible for the atrocities will be brought to justice. Your fight is our fight. I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022



Фон дер Ляйен не обошла стороной стремление Украины вступить в ЕС. Глава Еврокомиссии отметила, что во время своего визита обсудит процесс вступления с премьер-министром Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским. "Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в принятии необходимых шагов", - заверила она.

Фотографии из Бучи, обнародованные в начале апреля, шокировали международное сообщество. Украина обвиняет российские войска в убийстве сотен жителей Бучи. В Москве отрицают причастность армии РФ и говорят об "инсценировке" и "провокации" украинской стороны.

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