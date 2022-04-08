Метеорологи рассказали, какой будет вторая половина апреля

Специалисты Литовского гидрометеорологического центра поделились долгосрочным прогнозом на апрель.

На странице meteo.lt в фейсбуке сообщается, что прежний прогноз подтвердился, поскольку были данные, что март будет немного теплее и намного суше, чем средние многолетние данные. Что касается апреля, то температура в этом месяце должна быть близка норме, а количество осадков выше нормы.

По данным специалистов, первые дни апреля были холодными. На северо-западе выпало много осадков. Похожей погода будет и в ближайшие дни.

Согласно прогнозам, позже, во второй половине месяца, температура и количество осадков будет близким норме.

Согласно модели CFSv2, с середины месяца температура будет выше нормы, а количество осадков - близким многолетнему среднему показателю.

Однако, как отмечают специалисты, этот прогноз не означает, что не будет очень теплых или дождливых дней.

Они также подчеркнули, что это экспериментальные прогнозы, их надежность невысокая. На основе таких прогнозов нельзя принимать важные решения.

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