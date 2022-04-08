Посол Литвы в России: ситуация в России печальная, что творится в провинции – ужасно

Посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас вернулся на родину. Он сказал, что уехал, когда в России картина была печальная. По словам посла, большая часть жителей настолько находится под влиянием пропаганды, что не понимает, что происходит и, хотя, по словам Баярунаса, здравый ум в стране есть, он когда-нибудь возьмет верх, но точно не в ближайшее время.

"Я оставил Россию точно не такой, какой она была два года назад, когда я приехал туда послом. Конечно, Россия никогда не была нашим партнером, уже наши отношения были достаточно напряженными и тогда, но я все же видел некоторую надежду на то, что там ест умные люди, культура. Отношения между Россией и ЕС были в замороженном состоянии, но какое-то приличие в них было. Сейчас Запад [для России] самое большое зло, источник всего Запад, [распространяют] теории заговора, будто все придумано Западом – даже войну в Украине представляют задумкой Запада. Картина достаточно мрачная", – сказал он Delfi.

"Обнадеживает то, что в посольство звонило много людей, обращались к нам, сколько я успел встретиться с представителями культуры, все в шоке. Это показывает, что здравый ум в стране есть, когда-то он возьмет верх. Но еще не завтра", – считает Баярунас. По его словам, если говорить о массах, то они находятся под сильным влиянием пропаганды.

"Тут ситуация мрачная, надежды нет. Не важно - спрашивают ли человека на улице или во время опроса – основная масса настолько находится под воздействием пропаганды, что не понимает, что происходит", – сказал посол.

"Показывают Мариуполь, разрушенный Мариуполь и говорят, вот, заканчиваем выдворение "нацистов", а они стреляют и разрушают город. Может, не все этому верят, но подумайте, если ты далек от этих событий, тебе по телевизору постоянно говорят, ты начинаешь верить. Социологические исследования показывают, что верит много людей", – продолжил он.

Посол сказал, что не исключает надежду на возможность сопротивления российского общества войне, но эта надежда ничтожно мала, царит страх.

"По воскресным попыткам выйти на улицы мы видим: если в прошлом году на двух акциях в поддержку Навального были тысячи людей, кого-то из них задержали, кого-то сняли на видео, потом задержали, то сейчас идешь на митинг и там хватают всех", – заметил Баярунас.

Он подчеркнул, чти некому объединять массы, поскольку СМИ, социальные сети ограничены.

Дипломат заметил, что с 2020 г в России идут по пути создания ограниченного общества.

"Сейчас становится понятно, что это и была подготовка к войне, когда ограничивали право знать, возможности выражения своего мнения. Тогда начинаешь войну, когда можешь контролировать", – сказал Баярунас.

По его словам, многие надеялись, что на людей подействуют западные санкции, они переосмыслят действия властей, но, похоже, это не действует.

"Многие анализировали, надеялись, что санкции после начала войны так подействуют на людей, что они задумаются, что мы делаем, правильно ли поступает правительство, тогда пойдут виды разрушаемых украинских городов, это же, как говорят русские, ближайший к ним народ, и тут, мы видим, что санкции так не действуют", – заметил посол.

"Интересно, что большая часть солдат - из провинции. Есть даже такие факты, что в маленьких провинциальных городках тело погибшего встречают манифестациями, в его честь называют улицу городка, его объявляют героем. Видим, что эффект обратный, он сплачивает людей – мы все делаем правильно, гибнут наши дети. Это, конечно, страшно", – продолжил он.

Однако, по словам Баярунаса, многие люди в России со страхом смотрят в будущее.

"Есть люди, которые мыслят трезво, они посылают сигналы — бизнес пострадает. Приходишь в парикмахерскую, в кафе люди говорят, что будет, нашему бизнесу конец, мы будем вынуждены закрыться. Они, конечно, со страхом смотрят в будущее. Санкции, по сравнению с теми, которые были введены введены в 2014 г, выше на 3-4 уровня, тут и банки, и и запрет технологий, и авиасообщение, намного больше список чиновников. Но у них есть минус – нужно время. В магазинах еще есть продукты, технологии", – сказал посол. По его мнению, сложно сделать так, чтобы люди поняли, что все это происходит по вине их руководства.

"Явное влияние этих санкций есть - это рост инфляции. После окончания пандемии, стали снимать ограничения, начала расти инфляция, поэтому люди не связывают ее напрямую с санкциями, но продукты явно дорожают, это заметно. Я не говорю об электронике. Все товары, которые Россия может привезти за валюту, купить на Западе, все начало дорожать. Автомобили – на 30–40%. Это уже заметно. Это один из небольших элементов, который обсуждается, почему дорожает? Но если [российская власть] будет успешно управлять информационным полем, что и происходит, то все озлобление будет направлено на Запад", – сказал Баярунас.

Уход из России западных компаний, по его словам, чувствуется на каждом шагу. В торговых центрах закрыт каждый второй магазин.

"Особенно касается это дорогих брендов. С автосалонами будет проще, не будет собирать машины и все. Но некоторые компании, та же IKEA, была вынуждена объявить только о временном уходе, работникам платят зарплаты, так же и McDonald’s платит зарплаты. Если говорить, что уходят компании и начинается безработица, то такого нет, они вынуждены платить зарплаты. Россия изменила законы, уйти оттуда стало непросто", – сказал Баярунас.

По его словам, большинство тех, кто высказывается против войны - деятели культуры. Многие из них уехали на Запад.

Посол сказал, что не слышал о расколе в ближайшем окружении Владимира Путина.

"Может, единственная заметная фигура, которая зашевелилась - это Анатолий Чубайс, он уехал. <…> Официально, из того, что видим, не заметно раскола", – заметил Баярунас.

По его словам, трудно вообще сказать что такое этот круг Путина.

"Тут можно гадать по оценкам политологов. Если вспомнить СССР, то люди видели какую-то систему. Это компартия, ее пленумы, политбюро, где, как видно по издаваемым сейчас мемуарам, стенограммам, были даже споры – по вопросу того же вторжения в Афганистан были споры. Сейчас мы видим, там, где занавес раздвинут, это то же известное заседание совбеза, созванное Путиным, на котором мы видели, что никаких дискуссий нет. Поэтому трудно сказать, а каком круге мы говорим", – sakė pašnekovas.

Но, сказал Баярунас, по тому, как меняется тактика России в Украине, очевидно, что есть люди, которые тщательно анализируют ситуацию: "Мы видим даже изменение целей войны. Значит, ситуацию кто-то оценивает".

Посол сказал, что согласен с мнением, что для Путина важно представить обществу какой-то результат к 9 мая.

"Захват всей Украины – нет, потому что Украина показала, что у нее есть хребет. Захват некоторых областей… Достаточно ли этого? В данном случае скорее всего все будет представлено как победа", – предположил он.

Баярунас сказал, что вообще, что касается России и ее общества, то надо говорить не об одной и даже не о двух Россиях.

"Если говорить о Россиях, то я не упрощал бы до двух, их много. У меня была возможность побывать в Красноярске, в Иркутске, на Алтае, так эта Россия намного разнообразнее. Есть одобряющая Путина, есть не одобряющая, есть люди, у которых есть бизнес и они не думают о происходящем, другие – не знаю, что происходит", – перечислял дипломат.

"Россия очень разная, есть Россия, убежавшая на Запад, есть Россия, которая занимается бизнесом (по крайней мере пыталась), есть ученые… Конечно, нынешняя ситуация не дала возможности показать разнообразие России. Было значительное одобрение [власти], или те, кто не доволен, уехали на Запад", – напомнил он.

По его словам, в России есть люди, которым сейчас приходится непросто.

"Например, под Казанью, я в прошлом году посетил огромный город ИТ, там живут люди неплохо. Конечно, когда видишь людей, которые хотят вырваться из замкнутого круга, где только нефть и газ дают возможности. Сейчас для них настали не лучшие времена", - сказал Баярунас.

Оценивая будущее России, он сказал, что больших перспектив не видит. "Санкции начнут действовать, и Россия окажется вдали", – подытожил посол.

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