Министр здравоохранения Литвы сказал, сколько времени скорая должна ехать к пациентам в городе и в деревне

BNS ; Милена Андрукайтите , ru.DELFI.lt

Министерство здравоохранения Литвы планирует централизовать систему оказания скорой помощи в стране с 2023 года.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что цель реформы – унифицировать порядок и принципы предоставления услуг скорой помощи во всей стране. По словам министра, в городе скорая должна приезжать к пациенту в течение 15 минут, а в деревне - в течение 25 минут. "Сейчас деятельность Скорой помощи организуют почти 50 юридических лиц. (...) На данный момент, когда эта услуга зависит от границ муниципалитета, мы сталкиваемся с проблемами, когда речь идет о границах муниципалитетов, появляется масса неясностей и недоразумений в вопросе обслуживания пациентов", – сказал Дулькис. В планах правительства - создание Службы Скорой помощи до конца этого года. Ранее Минздрав указывал, что создание одного администратора позволит "обеспечить не только качество услуг, но и формирование единой политики, распределение дежурных бригад, использование программного и технического обеспечения". Согласно подсчетам, из-за неравномерного распределения бригад, 5% жителей находятся на таком расстоянии, что скорая не может вовремя приехать к пациентам. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!