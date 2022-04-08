Офицер запаса: российские силы пытаются осуществить свою задумку с помощью жестокой тактики

Основные военные действия сейчас проходят в Восточной Украине, сказал в интервью LNK офицер запаса Ауримас Навис.

"Российские силы продолжают осуществлять свою задумку – соединение коридора от Харькова к Мариуполю. Но основные атаки протекают около Славянска и Краматорска. Украинцы по крайней мере официально сообщают, что ежедневно отражают по 6–7 атак оккупантов.

Тут надо сказать, что россияне используют очень жестокую тактику – она не изменилась с начала войны. Они разрушают города, целятся в гражданскую инфраструктуру, используют артиллерию, системы залпового огня. Похоже, что российские военные делают все, что им сказали руководители в Кремле – захватить восточную часть Украины. С целью, видимо, идти к Николаеву и вверх – к Киеву", – сказал LNK Навис.

По словам собеседника LNK, ситуация на западе страны намного лучше.

"Украинцы успешно воюют у Херсона, россияне пытаются закрепиться, устроить оборонительные позиции, готовя плацдарм, возможно, для будущего контрнападения – в сторону Николаева, а в будущем – Киева. Но пока у них это не получается. А украинцы не только успешно защищаются, но и переходят в контратаку.

Есть известия о том, что в последние дни несколько населенных пунктов освободили от оккупантов. Предполагается, что ситуация на юге находится под контролем. Чего, к сожалению, о востоке сказать нельзя", – заметил Навис.

По его мнению, в ближайшее время основная цель украинцев - собрать силы и помощь Запада, должным образом распределить их и концентрировано использовать для освобождения оккупированных территорий.

"Может, нам хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Но надо понимать, что масштабная контратака со стороны Украины сейчас опасна, поскольку нет таких сил, которые могли бы ее осуществить", – сказал Навис.

По его словам, российская армия несет огромные потери.

"Трудно понять, как генштаб России намеревается воевать дальше. Ведь если погибло, тяжело ранено, или пропало без вести около 20 000 военных, так это около 1/4 ударных сил", – заметил Навис.

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